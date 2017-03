Patxi López insiste en que la Secretaría General del PSOE necesita dedicación "en cuerpo y alma" y no "media jornada"

El ex presidente del Congreso y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha defendido este martes que el liderazgo del partido necesita una dedicación "en cuerpo y alma" y no de "media jornada" y ha deslizado que él no se habría presentado a las primarias siendo lehendakari.

Así ha respondido López en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, cuando le ha preguntado si es compatible ser presidente autonómico y secretario general del partido, una posibilidad que defienden los partidarios de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Diaz. "Todo es compatible, pero hay cosas que no son buenas para lo que necesitamos en este momento", ha respondido López. A su juicio, el PSOE necesita a "alguien que se dedique a la secretaria general en cuerpo y alma, no media jornada, sino 25 de las 24 horas del día", porque el partido tiene ahora "los suficientes problemas" como para que su líder se entregue a la dirección. Dicho esto, cuando se le ha preguntado si él hubiera dejado la Lehendakaritza si hubiera sido elegido líder del PSOE, ha recalcado que él no se presentó para este cargo estando al frente del Gobierno vasco. Y cuando se le ha insistido en qué habría hecho en ese caso, ha replicado: "Es que ya lo he dicho". A partir de aquí, López no ha comentado el deseo expresado este lunes por la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que ha asegurado que le gustaría que el ex secretario general Pedro Sánchez se sumara a la candidatura del exlehendakari. El aspirante vasco ha apuntado que ahora, después de que la presidenta andaluza haya confirmado que se presentará, "están todas las cartas encima de la mesa". "Vamos a estar ya los candidatos que vamos ser, los definitivos, y hay que empezar a debatir, a contrastar ideas, para que la militancia, manejando toda la información, pueda elegir", ha defendido.