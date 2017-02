Patxi López dice estar cada vez "más convencido" de que la "inmensa mayoría" de la militancia respaldará lo que defiende

El precandidato destaca su voluntad de trabajar al 100% por unir y definir un proyecto de un socialismo "exigente"

El precandidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha destacado este martes su voluntad de trabajar "al 100 por cien y a tiempo completo" por unir y definir un proyecto de un socialismo "exigente", y ha añadido que cada vez está "más convencido" de que la inmensa mayoría de la militancia va a respaldar lo que él defiende, es decir, "un partido unido al que la gente lo reconozca en una izquierda como la que necesita este país".

López se ha manifestado en estos términos ante los medios durante su visita a la Vall d'Uixó (Castellón), donde ha mantenido un encuentro con militantes socialistas dentro de su campaña como precandidato para liderar el PSOE.

El expresidente del Congreso ha apuntado que la campaña está siendo de contacto directo con la militancia "porque el derecho de los militantes no sólo es a escuchar las propuestas y el proyecto a los diferentes candidatos, sino también el derecho a ser escuchados", por lo tanto ha añadido que le gusta el formato de asambleas abiertas "donde los militantes aportan, critican y, a veces, se desahogan también por todo lo que han pasado en este partido".

López ha resumido su propuesta en dos objetivos que considera "fundamentales" en estos momentos para el PSOE. Al respecto, ha asegurado que el primero consiste en unir al PSOE "porque un partido dividido no va a ser escuchado por nadie en la sociedad porque no podemos seguir enfrentando a unos militantes con otros, sino que tenemos que enfrentarnos a los problemas que tiene la ciudadanía y, sobre todo, a una derecha que tanto sufrimiento ha sembrado en este país".

El segundo objetivo, según ha destacado, es unir al partido pero en torno a un proyecto de "un socialismo exigente, de una izquierda nítida, clara, transformadora y útil para la sociedad, y que no sea un mero acompañante o que ponga parches en las políticas de la derecha", sino que --ha indicado-- se trata de definir una alternativa "que haga frente a todas esas políticas".

"NI CERCANÍA CON EL PP, NI CON PABLO IGLESIAS"

Patxi López ha subrayado la respuesta "muy positiva" que se está encontrando en las agrupaciones socialistas con las que se encuentra, por lo que cree que la inmensa mayoría de la militancia está en la "necesidad urgente" de unir al partido y de tener un proyecto por el que la ciudadanía reconozca al PSOE en esa "izquierda exigente" y capaz de ser una alternativa "que no se defina ni por su cercanía al PP, ni por su cercanía o sus pactos con Pablo Iglesias, sino por un proyecto autónomo, sin complejos y capaz de despertar una nueva esperanza en este país".

Preguntado en qué se diferencia su proyecto del de Pedro Sánchez o del posible de Susana Díaz, López ha afirmado que él defiendo el suyo, es decir, que el partido "no puede asistir a un choque de trenes que nos debilite más, ni a congresos fallidos que vuelvan a definir por un lado una Dirección y por otro una especie de oposición interna". Al respecto, cree que hay que integrar diferentes ideas, propuestas, voluntades y compañeros en el mismo proyecto "porque formamos parte de un mismo partido", ha aseverado.

"Algunos dicen que el PSOE tiene que mirar hacia el centro, pero, para mí, mirar hacia el centro es desplazarse hacia la derecha, y creo que tenemos que definir un proyecto de izquierdas capaz de atraer a la centralidad sociológica del país para conseguir la mayoría necesaria para ganar, porque yo quiero un PSOE para ganar a la derecha, ocupando el espacio que nos corresponde", ha añadido.

El exlehendakari ha manifestado que todos los que se presenten a las primarias socialistas van a intentar "seducir" a los militantes, "ya que serán los que decidirán con su voto al secretario general y cómo quieren que sea el futuro de nuestro partido".

En este sentido, ha destacado la "preocupación" del conjunto de los militantes y de los cargos públicos u orgánicos con los que habla "por dejar atrás este tiempo de división en el que hemos dado algún espectáculo poco edificante a nuestra militancia", así como la necesidad de entender que las primarias "no tienen que ser en las que el que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo, sino que se tiene que abrir un tiempo para integrar y sumar después de que los militantes hayan elegido".

LAS PRIMARIAS, NO PARA "COBRAR FACTURAS"

Interpelado sobre si cree que Pedro Sánchez y Susana Díaz entienden así las primarias, ha dicho: "Yo las entiendo así, y creo que cualquier militante debería entender la necesidad vital que tenemos de dejar atrás la división y de no querer ir a las primarias para cobrar facturas, sino de ver cómo entre todos conseguimos unir".

Al respecto, ha apuntado que él tendrá su responsabilidad "como la tenemos todos que hemos formado parte de la Dirección de este partido", aunque ha destacado que él aporta la experiencia de haber sabido unir al PSOE de Euskadi y de haber definido un proyecto compartido y colectivo "que nos llevó a conquistar el Gobierno vasco, pero tampoco creo que esto sea una medalla especial".

Finalmente, preguntado por el hecho de que Pedro Sánchez mande tuits a Donald Trump dándole consejos, ha recordado que él fue el primero que expresó la crítica a Mariano Rajoy cuando hablando con Trump, "en lugar de plantar cara ante un presidente que devalúa los derechos humanos e impone un proyecto autárquico de cierre de fronteras y de levantamiento de muros, pretendió hacer de recadero".

"Y yo no quiero un presidente que no sea valiente y no sea capaz de decirle lo que pensamos sus ciudadanos", ha concluido.