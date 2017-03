Patxi López lanza un decálogo para el debate limpio en redes, sin insultos, seudónimos ni mentiras: "No son trincheras"

El diputado vasco y aspirante a las primarias del PSOE, Patxi López, ha lanzado este martes un decálogo de buenas prácticas para "el debate libre y democrático" en las redes sociales, en el que anima a discutir desde el respeto, sin insultos, seudónimos, ni mentiras.

En un vídeo publicado con motivo de esta iniciativa, el exlehendakari defiende que las redes sociales son "una gran plataforma para el debate" y pide que no se conviertan "en trincheras para atacar al adversario".

"Son una magnífica plaza pública en la que opinar, debatir, discutir, pero no un circo romano en el que utilizar la violencia, la descalificación, el insulto", insiste.

Por eso, y ahora que el PSOE está a las puertas de un proceso de primarias, insta a los socialistas a "dar un ejemplo de democracia, de madurez y de respeto" en las redes. Para ello, ha lanzado esta "guía" que él mismo cumplirá y que pedirá que cumplan sus colaboradores y voluntarios.

El decálogo recuerda a los socialistas que todos forman parte del PSOE y sus palabras "representan al partido". Por eso, les anima a escuchar y defender su libertad para decir lo que piensan, pero respetando también lo que piensan otros, aunque no les guste.

De todos depende, subraya, "elevar la calidad del debate", aportando ideas y siendo "constructivo, no destructivo". "Ante un argumento, pon otro; ante una idea, pon otra", recomienda.

"PIENSA ANTES DE ENVIAR"

Y para respetar esta limpieza, recomienda a los usuarios de las redes pensar antes de publicar sus mensajes --"antes de dar 'enviar', léelo otra vez", sugiere--; respetar la privacidad de los candidatos e internautas; no entrar en descalificaciones; no difundir falsedades y no borrar ni bloquear contenidos con críticas, si se hacen desde el respeto.

Además, pide que las publicaciones se hagan siempre con nombre. "No te escondas en un seudónimo, los que debaten en las redes son personales reales, di sólo lo que dirías en persona", defiende.

El candidato pretende que esta guía sirva con carácter general para el día a día en las redes sociales. De hecho, en su proyecto de partido está la elaboración y aplicación de un código de redes que sea compartido por toda la militancia socialista, para que su participación en internet se base en los principios "del respeto mutuo, la participación constructiva y la máxima concordia".

Esta propuesta se encuentra dentro del programa para la Secretaría General que presentará el también ex presidente del Congreso el próximo domingo en Getafe, en el que pretende que sea su mayor acto desde que anunció su intención de presentarse a las primarias.