Patxi López pide a Mas que "no engañe" y dice que en democracia "nada es legítimo si no se hace de acuerdo a la ley"

El diputado socialista y aspirante a liderar el PSOE Patxi López ha pedido al expresidente catalán Artur Mas "que no engañe a la sociedad catalana" afirmando que su condena ha sido "por poner las urnas", y le ha avisado de que "no hay nada legítimo en un sistema democrático si no se hace de acuerdo a la ley".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, López ha calificado de "ponderada" la sentencia de inhabilitación de dos años para Artur Mas por la organización de la consulta soberanista del 9N de 2014, puesto que la Fiscalía pedía 10 años. A su juicio, lo más importante es destacar, "porque si no se hará la propaganda contraria", que "no es una condena por poner las urnas ni por avalar un proceso democrático", sino "por desobedecer la sentencia de unos tribunales", es decir, "como tiene que ser" en una democracia. Por eso, ha emplazado a Mas --y a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau, condenadas también a inhabilitación-- a respetar la sentencia y a cumplirla, aunque eso no excluye que se recurra ante el Tribunal Supremo. "Cualquiera que se dice demócrata lo que tiene que hacer es acatar las sentencias de los tribunales, punto", ha dicho López, añadiendo que eso es "una cuestión de defensa de la propia democracia": "La ley no lo es todo en un sistema democrático, pero sin ley no hay democracia".