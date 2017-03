Patxi López sitúa en el pasado la identidad y el Estado soberano y defiende las soberanías compartidas

Apuesta por subir la presión fiscal de empresas y rentas altas y estudiará un impuesto al sistema financiero para pagar el rescate

El candidato a la Secretaría General del PSOE y exlehendakari Patxi López considera que "la identidad nacional única y el Estado soberano son ideas del pasado" y que es tiempo de las "identidades" y las "soberanías diversas, plurales y compartidas".

"Es el tiempo de las identidades diversas, que permiten sentirse a la vez vasco, español y europeo, en la proporción y en el orden que cada uno quiera. Y este es el tiempo de las soberanías compartidas porque en un mundo interdependiente nadie puede aspirar a una soberanía propia y exclusiva", plantea López en el documento de presentación de su candidatura a liderar el PSOE.

"Identidades compartidas para que cada cual se sienta libremente como quiera. Y soberanías compartidas para que todas disfrutemos de nuestros derechos como ciudadanos europeos y del mundo, con reglas globales y garantías globales. Este es el futuro que el socialismo debe trabajar desde el presente", explica.

Estas son algunas de las reflexiones que hace el exlehendakari en el documento titulado 'Más de 100 razones para unir al PSOE', en el que lanza un centenar de propuestas para el debate de cara a las primarias que los socialistas celebrarán el próximo mes de mayo para elegir a su próximo secretario general.

Aunque López hace la citada reflexión en las primeras páginas del documento, en la propuesta concreta sobre este asunto, la número 55, no hace mención a la soberanía ni propone modificar nada en la legislación española sobre este aspecto concreto.

Sí opina que "en el siglo XXI no existen sociedades homogéneas con una única forma de entender la identidad" y que "en aquellos territorios en los que haya ciudadanos y ciudadanas que manifiesten diferentes formas de entender la identidad, se deberá garantizar la libre elección de identidades".

EL AUTOGOBIERNO DEBE GESTIONAR LA DIVERSIDAD IDENTITARIA

En su opinión, "el autogobierno debe ser, en este sentido, una herramienta institucional para gestionar la diversidad identitaria interna", pues "la defensa del autogobierno territorial incluye la defensa de la igualdad de derechos de ciudadanía dentro de la misma comunidad, sin que la asunción de una u otra forma de identidad pueda suponer discriminación alguna, en lo político, en lo económico o en lo social".

En cualquier caso, para el exlehendakari, la "única solución posible al conflicto territorial planteado desde Cataluña" es una reforma federal de la Constitución, tal y como lleva planteando el PSOE desde que redactó su Declaración de Granada de 2013.

"La solución pasa porque unos entiendan que el llamado problema catalán es, en realidad, un problema de todos los españoles. Mientras que otros deben entender también que la ley no lo es todo en democracia, pero que sin la ley no hay sistema democrático. Y unos y otros han de saber que no hay una sola Cataluña, como no hay una sola España, y que nadie tiene derecho a arrogarse la representación total de una u otra", afirma.

Según López, "el conflicto es doble, de identidades y de instituciones". El primero, indica, se soluciona reconociendo las "identidades diversas, compatibles y compartidas" porque "cada cual está en su derecho para sentirse catalán, español y europeo en el orden y en la proporción que considere libremente, sin que nadie pueda imponer orden o proporción algunas".

"La solución al segundo --añade-- está en la reforma constitucional en clave federal, reconociendo singularidades, definiendo un nuevo marco competencial mucho más claro, estableciendo un sistema de financiación suficiente, estable y corresponsable, y asignando al Senado la función clave del encuentro y la cooperación federal".

LUCHAR CONTRA LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES

En este sentido, la política territorial socialista que defiende López debe marcarse como "objetivo material" la "lucha contra la desigualdad territorial", revisando también los sistemas de financiación autonómica y local para "garantizar la suficiencia, la autonomía y la equidad".

De este modo, ve necesario "aumentar la corresponsabilidad fiscal de los territorios, reducir las desigualdades de financiación y dar mayor transparencia al sistema". Además, quiere acabar con el 'dumping fiscal' en el impuesto de patrimonio de comunidades como Madrid, región que soporta una menor carga fiscal y a la que varios gobiernos autonómicos liderados por el PSOE han llegado a acusar de hacer competencia desleal para atraer a contribuyentes.

La candidatura de López une la reforma de la financiación autonómica con una reforma fiscal, ya que es "la mejor garantía para los servicios fundamentales del Estado de Bienestar". Así, apuesta por aumentar la presión fiscal sobre la riqueza y "tapar las rendijas" por las que "se escapa" la tributación de las grandes empresas y rentas altas.

Más concretamente, aboga por reformar el impuesto de sociedades con el objetivo de "eliminar privilegios" para las grandes empresas que, según argumenta el equipo de López, pagan tipos efectivos de este impuesto "notablemente más bajos" que las pequeñas y medianas empresas.

IMPUESTO AL SISTEMA FINANCIERO PARA PAGAR EL RESCATE

Asimismo, se compromete a estudiar el establecimiento de un impuesto al sistema financiero para que "pague una parte de los costes del rescate" bancario y "desincentive el excesivo endeudamiento de las entidades".

En cuanto a las administraciones locales, expone la necesidad de "modernizar aquellos tributos locales que han quedado obsoletos y buscar mecanismos para mejorar la equidad en la financiación de los municipios".

"Y ha llegado la hora de facilitar, con las reformas precisas de la normativa de estabilidad, que los ayuntamientos solventes puedan utilizar sus ahorros y endeudarse responsablemente con el fin de realizar inversiones", apunta.