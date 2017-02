Patxi López apuesta por no enfrentar a los militantes entre ellos ni contra la legitimidad del Comité Federal

Defiende que el 39 Congreso no puede acabara con "vencedores ni vencidos" y proclama que se presenta para la "reunificación" del PSOE

El diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha asegurado este viernes que se presenta a las primarias con el objetivo de unir al partido y, por eso, ha asegurado que no va a "enfrentar a unos militantes con otros" ni va a "buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión", porque la Ejecutiva y el Comité Federal tienen que tener "capacidad y competencias claras para adoptar las decisiones que les corresponden y para rendir cuentas sobre ellas".

Así lo ha defendido López en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, al que han asistido, entre otros, el presidente del PSOE de Madrid, Manuel Robles, y su secretaria general, Sara Hernández, así como los portavoces socialistas en la Asamblea de Madrid, Angel Gabilondo, y el Ayuntamiento de la capital, Purificación Causapié.

El exlehendakari ha defendido que el PSOE debe "dejar atrás la división y empezar a sumar ideas, voluntades y compañeros" y ha hecho hincapié en que las primarias deben ser "un debate limpio" en el que la búsqueda de la unidad no debe ser "un lema propagandístico".

"LA UNIDAD NO SE PROCLAMA, SE PRACTICA"

"La unidad no se proclama, se practica, la unidad es el resultado de una cultura democrática dentro de nuestra organización, la unidad se construye aceptando las diferencias internas, la unidad exige reconocer a todos los militantes igual legitimidad en la defensa de sus posiciones", ha abundado.

Así, y después de recalcar que él nunca daría un paso en política si piensa que su actitud "divide al Partido Socialista", ha hecho hincapié en que estas primarias no pueden ser "un duelo de suma cero". "Si alguien plantea que el que gana las primarias gana todo y el que pierde, pierde todo, no ha entendido ni lo que es una organización democrática, ni lo que necesita el Partido Socialista en estos momentos", ha afirmado, subrayando que el 39 Congreso debe hacerse "para integrar" y no acabar con "vencedores ni vencidos".

En definitiva, ha dicho, se trata de "votar para unirlo y no para dividirlo más", porque el objetivo es acercar a los ciudadanos al partido, no alejarlos. "El futuro del PSOE se conjugará en primera persona del plural: nosotros y nosotras, porque si lo hace en singular, no tendrá futuro", ha remachado.

López ha defendido que el 39 Congreso es el inicio de "un nuevo viaje" en el que "nadie puede buscar solo y por sí mismo la solución". "Debe ser una tarea colectiva, de todos los socialistas y de todos los que participan en el 'nosotros' político progresista", ha remachado.

Por eso, ha explicado que lo que plantea es "la reunificación y la concordia ene l PSOE para poder convocar a todos los progresistas a construir juntos un nuevo proyecto de libertad, igualdad y justicia social".

Al desayuno informativo también ha acudido la secretaria general del PSOE, Idoia Mendia, y el líder del PSOE en Murcia, Rafael González Tovar, además de la diputada por Barcelona, Meritxell Batet.