Patxi López se alegra de que militantes de PSC puedan votar en primarias

El aspirante a la secretaria general del PSOE, Patxi López, ha mostrado su satisfacción porque se vaya a permitir, finalmente, que los militantes del PSC puedan votar en la elección del líder del Partido Socialista porque sería "tremendo" que los socialistas catalanes no tuvieran "cabida" en el partido. "Es de justicia", ha asegurado.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López ha indicado que ha defendido "permanentemente" que pudieran votar en las primarias porque "no entendería un PSOE sin el PSC y un secretario general del PSOE en cuya elección no hubieran participado los socialistas catalanes".

"Sería tremendo decir que en el PSOE no tienen cabida los socialistas catalanes, lo mismo que sería un mensaje demoledor decir que en el PSOE no cabe el PSC. ¿Qué pasa, que en España no cabe Cataluña?, ¿cómo es esto?", se ha preguntado.

Por lo tanto, ha afirmado que se alegra de que, al final, vaya a haber una propuesta por la que los militantes socialistas de Cataluña participen en la elección del secretario general del PSOE.

Preguntado por si podría ser una baza a su favor, ha respondido que no y que es "una baza de inteligencia en el PSOE". Patxi López, que no ha querido entrar en si Susana Díaz cuenta más o menos apoyos en Cataluña, ha señalado que es "de justicia" que los socialistas catalanes puedan votar.