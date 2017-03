Patxi López se centra en los militantes que buscan "reconocerse en un proyecto de izquierdas"

El candidato a la secretaría general del Partido Socialista, Patxi López, ha visitado este lunes la ciudad de León, donde ha celebrado un mitin en el que ha asegurado que su proyecto se centra en aquellos militantes que buscan "ampliar la centralidad de la unidad y reconocerse en un proyecto de izquierdas", lejos de "choques de trenes o confrontaciones y de un espacio polarizado entre Pedro Sánchez y Susana Díaz".

Patxi López ha abogado por recuperar una fraternidad que "a veces parece que se quedó en el camino", y dejar de lado los enfrentamientos como socialistas "para enfrentarse a la derecha y acercarse a la ciudadanía".

Por ese motivo, el socialista ha asegurado que es el momento de "unirse en torno a un proyecto de una izquierda exigente que no se defina por votar con el Partido Popular o buscar alianzas con Podemos, sino porque busca una alianza con los ciudadanos de este país", una alternativa a las propuestas de la derecha "capaz de despertar una nueva esperanza para ser un partido ganador, fuerte y unido" que dé respuesta a "una izquierda exigente".

Para Patxi López la cuestión "no se trata de cómo ganar las primarias, sino de qué hacer al día siguiente", por lo que se ha comprometido "en firme" a, de resultar elegido secretario general, llamar a los otros candidatos para "sumar ideas, propuestas, modelos y voluntades" en una dirección compartida y ver "cómo implicar al conjunto de la militancia en un proyecto donde todos se sientan reconocidos".

El candidato se ha mostrado convencido de que "no es la hora de los dirigentes, ni los aparatos, ni las referencias, es la hora de la militancia" que tiene derecho a escuchar diferentes propuestas, a ser escuchada sobre lo que quiere que sea el PSOE y que tendrá el momento de ejercer su derecho a elegir "con total libertad" sobre las diferentes propuestas.

El plus de Patxi López para ser elegido, se trata de una propuesta "totalmente clara" basada en "no repetir los enfrentamientos recientes entre socialistas" y "dejar atrás la división" para "unirse y entregarse", para lo que es necesario "dejar de hablar del PSOE y proyectarse a los demás con una propuesta nítida y que no se vaya al centro, pero que tampoco tenga como resultado ir a Podemos", para lo que también es necesario "recuperar a mucho socialista que se fue con Podemos".