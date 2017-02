Patxi López reniega de la política fiscal de Zapatero y apuesta por redistribuir mejor la riqueza

El candidato a liderar el PSOE Patxi López ha afirmado este miércoles que él reniega de la política fiscal que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha mostrado partidario de una fiscalidad que redistribuya mejor la riqueza.

"Sí, reniego, y no lo hago ahora, lo hice en su momento y critiqué algunas expresiones como que bajar impuestos era de izquierdas porque no es verdad. Tampoco subirlos, todo es relativo, depende de a quién le subes, a quién afectas y para que los utilizas", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Según ha dicho, lo que no le parece "de izquierdas" es rebajar los impuestos a las grandes empresas para mantenérselos a las rentas del trabajo, que son "las que soportan la fiscalidad".

Así, ha asegurado que él no subiría la fiscalidad a las clases medias y trabajadoras pero se ha preguntado "qué justifica" que alguien gane "100 o 200 veces más que algunos trabajadores" y ha insistido en que hay que combatir el fraude y la "elusión" aunque sea legal.

A su modo de ver, podrían revisarse los tipos más altos del IRPF --la tarifa estatal está en el 45 por ciento--. Es más, ha añadido que cuando la redistribución "iba mejor" los tipos máximos estaban en el 60 o el 75 por ciento y no se decía que se "esquilmase a los ricos".

"Yo no quiero esquilmar a los ricos, quiero que ganen mucho, pero que contribuyan lo que corresponda la distribución de la riqueza, porque tiene que ser un esfuerzo colectivo", ha señalado, recordando además que las empresas también se benefician de lo que "pone" el Estado, como las infraestructuras o la legislación laboral.

López ha apostado por una fiscalidad "que se acerque a la de los países a los que España se quiere parecer" y ha asegurado que quiere ayudar a los empresarios "que arriesgan" para poner en marcha sus proyectos, pero también "combatir la economía especulativa".

"No quiero un país donde los pobres no tengan ninguna protección", ah dicho, antes de recordar que hay 700.000 familias sin ingresos y 1,8 millones de desempleados que ya no tienen cobertura. Mientras, ha recordado, el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido que las grandes empresas "no pagan más de un 8 por ciento" de Impuesto de Sociedades. "¿Ahí hay algo, no?", se ha preguntado.