Patxi López no aclara si se presentará al Congreso pero se congratula de que ya haya fecha

El ex lehendakari Patxi López no ha aclarado este sábado si se presentará a la Secretaría General del PSOE y se ha reído cuando se le ha preguntado si su falta de respuesta indica que no descarta hacerlo.

"Eso lo vais a decir vosotros de lo que he dicho yo ahora", ha contestado entre risas a los periodistas a su llegada a Ferraz, donde este sábado se reúne el Comité Federal para aprobar que el 39 Congreso sea los días 17 y 18 de junio. Así se ha pronunciado después de dejar sin respuesta una primera pregunta en la que se le ha planteado si se presentará a la carrera por el liderazgo del PSOE. "Hoy aprobamos el calendario", ha dicho, entre sonrisas. Por lo que se refiere a la fecha del Congreso, López ha recordado que él "siempre" ha defendido que este proceso interno de primarias y Congreso debería hacerse "cuanto antes" porque el PSOE tiene que "cerrar este capítulo interno" para dirigirse a la sociedad con "un proyecto socialdemócrata que haga frente a la derecha en este país". "Hoy vamos a poner por fin fecha a ese calendario, me gustaría que hubiera sido antes todo ese proceso, pero afortunadamente vamos a tener ya un calendario para cerrar el capítulo y empezar a lo importante", ha señalado.