Patxi López llama a la unidad del socialismo: "Defender al PSOE quiere decir unirlo"

El exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha llamado a la unidad interna en el PSOE y a defender el partido porque "sin él no habría socialismo". "Hoy defender al PSOE quiere decir unirlo, no podemos permitirnos el lujo de seguir manteniendo la desunión", ha asegurado.

López ha participado este viernes en Pamplona en un encuentro con la militancia en la que ha presentado su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Un encuentro en el que han intervenido Kevin Lucero, secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Navarra; Patricia Fanlo, concejal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, y Pedro Mangado, alcalde de Sesma.

El candidato socialista ha afirmado que el PSOE vive un "momento trascendental" porque "vamos a decidir el futuro para el partido pero también para la sociedad española". En este sentido ha defendido el derecho de los militantes a "escuchas las ideas de cada uno de los candidatos" pero también "a ser escuchados, a que nos trasladéis cuáles son vuestras preocupaciones y críticas".

Patxi López ha indicado que la militancia socialistas tiene "dos obligaciones añadidas". Así ha afirmado que "socialismo es la promesa de luchar por los más humildes, la esperanza por un futuro mejor". De la misma manera ha asegurado que "el socialismo sin un PSOE en el que depositar nuestros principios y valores se muere".

Por ello, ha llamado a "defender a nuestro partido porque sin el no habría socialismo". "Hoy defender al PSOE quiere decir unirlo, no podemos permitirnos el lujo de seguir manteniendo la desunión", ha insistido.

Asimismo, ha recalcado que las primarias del PSOE no es tanto de quién va a ganar sino de "ver qué hacemos al día siguiente" y ha aseverado en que "si hay quien tiene intención de pasar facturas lo único que conseguiremos es fracturar aun más el partido".

En esta línea se ha comprometido a que "cuando sea secretario general, lo primero que haré es llamar a los otros candidatos" para "ver cómo somos capaces de sumar". "Y si no fuera elegido, yo no me voy" sino que "lo primero que haría sería llamar al que fuera secretario general" para ponerse a su disposición, ha afirmado.

(Habrá ampliación)