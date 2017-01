Felipe González, sobre la candidatura de Patxi López: "Me parece normal"

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha dicho que le parece "normal" la candidatura de Patxi López a las primarias para liderar el PSOE. "Yo a Patxi López lo conozco desde que tenía dos años", ha explicado el expresidente, para después dejar claro que desde su punto de vista hay cosas más importantes que los candidatos. "A mí me importa mucho más, cosa que me va a complicar mucho la vida, hablar de los contenidos y los proyectos que hablar de candidaturas; habrá candidaturas, no sé cuántas, pero las habrá, y yo estaré suficientemente atento y distante, a mí me preocupan más los proyectos". González ha realizado estas declaraciones en la sede del Gobierno valenciano, donde ha recibido el XXV Premio Convivencia de la Fundación Broseta de las manos del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.