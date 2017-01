López presenta su candidatura "con fuerzas para reconstruir el partido"

Patxi López ha asegurado poder crear un equipo fuerte de personas preparadas con el que conseguir derrotar a la derecha.

"Me siento con fuerzas para reconstruir el partido, para unir a todos y a todas" ha asevarado. En su comparecencia, ha indicado que desde el mismo momento de presentar la candidatura asume los aciertos y errores cometidos por el partido que ha reivindicado como el modernizador de España.

López ha confesado asumir una "gran responsabilidad" en un periodo que no es fácil y que los militantes del PSOE han vivido unos últimos tiempos "especialmente dolorosos".

"Nos hace falta un PSOE unido, con un proyecto progresista para juntos recuperar derechos y libertades" ha dicho, y que deben ser los militantes los que decidan cómo el partido quiere construir su propio futuro.

Una vez que el Comité Federal del PSOE ha aprobado el calendario, ha presentado su candidatura cuyos avales comenzará a recoger tan pronto se abra el proceso de forma oficial.

Sobre la pérdida de apoyos en los últimos años, López ha considerado que la culpa no es de las nuevas fuerzas políticas que han surgido: "La culpa también es nuestra" ya que "no hemos sabido ver lo que estaba pasando en las sociedades europeas, y si lo hemos visto no lo hemos querido entender y hemos seguido con nuestro esquema", ha dicho.