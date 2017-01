Patxi López, ese hombre de consenso

Vizcaíno de 57 años, es un un ejemplo de animal político. Comenzó como diputado socialista en el Congreso a los 28 años y desde entonces no ha abandonado la política. Ha sido el primer lehendakari no nacionalista de la historia, mandato en el que se puso fin a la violencia en Euskadi. Antes que a Pedro Sánchez, los socialistas ya pusieron a López en las quinielas para liderar el PSOE. Tras su breve paso por la presidencia del Congreso, Sánchez lo incluyó en la dirección del partido. Mostró su fidelidad al defender el 'no' en la investidura de Rajoy que transformó en abstención tras la dimisión de Sánchez. Ahora aspira a tomar las riendas del PSOE.