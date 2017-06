Pedro Antonio Sánchez defiende que nunca contrató con empresas de Púnica, pero admite una reunión

Alega, en este caso, lo que se hizo fue "escuchar" a los responsables de la empresa y, diez meses después, "no se hace nada"

El ex presidente del Gobierno murciano y actual diputado del PP, Pedro Antonio Sánchez, ha defendido que nunca contrató los servicios de ninguna empresa de la trama Púnica para mejorar su imagen en redes sociales, nunca aceptó ni dio el visto bueno a "ninguna propuesta" de esas compañías, y nunca les pagó "ninguna factura". Ni siquiera, añade, se abrió un expediente para "poder contratar". Sí has admitido que él sólo tuvo una reunión con los representantes de la empresa en la que quedaron en qué se iban a presentar.

De hecho, ha esgrimido doce certificados oficiales que "evidencian que nunca se acordó, ni se pactó, ni se concertó, ni se aceptó nada". Al contrario, cree que detrás de todo sólo hay "una intención política", porque el PSOE "se ha vuelto a personar" en la causa y porque la acusación popular está ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que "está formada por ex dirigentes y altos cargos socialistas".

El ex presidente del Gobierno regional ha desmentido que mantuvo cuatro reuniones con la empresa. Al contrario, ha asegurado que los responsables de la compañía estuvieron "casi diez meses intentando que hubiera un contrato, que se les aceptara" y no se hizo, pero "no porque la Policía lo frustrara".