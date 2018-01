Pedro Puy (PP) opina que la situación en Cataluña no puede aplazar la reforma del sistema de financiación autonómica

"No podemos detener el mundo y la capacidad de prestar servicios por la situación coyuntural que se presenta en una comunidad", dice Puy

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha señalado que la situación abierta en Cataluña no puede aplazar el debate para la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que, a su juicio, debe abordarse de forma inmediata aunque "sin prisas" para, de este modo, poder garantizar la prestación de "servicios fundamentales" por parte de las comunidades.

"Lo que no podemos es detener el mundo y la capacidad de prestar servicios por las comunidades autónomas por la situación coyuntural que se presenta en una comunidad autónoma", ha declarado Puy este domingo en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press.

El portavoz de los populares en el Pazo do Hórreo difiere así de lo que mantienen otras figuras de su partido, como el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista en el mismo medio antes de las fechas navideñas expresó que el debate sobre la financiación autonómica "no se puede plantear mientras no se aclara la gobernabilidad de Cataluña ni hasta que el PSOE esté de acuerdo con el PP".