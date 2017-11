Pedro Sánchez arremete contra Ciudadanos: "Es el Vox de la política y está a la derecha del PP"

Advierte de que los que quieren saltarse la legalidad, como ERC y PDeCAT, "no son buenos compañeros de viaje"

El líder de los socialistas, que ha matizado que él "no hubiera sido presidente del Gobierno a cualquier precio", ha dicho que el PSOE solamente pactará con las formaciones políticas que "quieren un proyecto compartido" y no "romper la unidad" de España". "Aquellos que quieren saltarse la legalidad, como ERC y PDeCAT, no son buenos compañeros de viaje", ha remachado.