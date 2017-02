Pedro Sánchez pide a la Gestora que no deje fuera de las primarias al PSC ni les haga a "rogar el voto"

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha pedido este martes a la Gestora que dirige el partido que "acabe con la incertidumbre que vive el socialismo catalán" y resuelva la revisión que ha abierto a sus relaciones con el PSC sin dejarles fuera de las primarias para el 39 Congreso del PSOE ni obligarles a "rogar el voto".

Sánchez ha lanzado este mensaje a la dirección del PSOE desde Calasparra, la primera localidad murciana que ha visitado desde que anunció que se presentará a las primarias para intentar recuperar el liderazgo del partido. El exlíder ha sido aclamado por los militantes que han abarrotado la sala prevista para escucharle y que, según la organización, han rondado los 1.500.

En su acto, el ex secretario general ha estado acompañado, una vez más por quien fuera uno de sus contrincantes en las primarias de 2014, el entonces candidato de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias. A escucharles ha acudido el secretario general del PSOE de Murcia, Rafael González Tovar, quien, según han explicado a Europa Press fuentes próximas, tiene intención de acompañar a todos los candidatos en sus visitas a la comunidad.

Sánchez, que ha vuelto a defender que puede "unir" al PSOE para, después, "unir a la izquierda" y así combatir a la derecha, ha hecho este martes especial hincapié en la situación en Cataluña, para defender que a "inacción" del Gobierno de Mariano Rajoy pone "en riesgo la integridad territorial de España".

El ex secretario general ha defendido que el PSOE es el único partido que puede "construir consensos desde la legalidad" y, por eso, ha defendido que de la misma manera que no se puede entender España sin Cataluña, no se puede entender el PSOE sin el PSC.

Sánchez ha defendido que todos los socialistas deben estar unidos y, tras recalcar que durante estos años de crisis territorial el PSC ha sido "leal" con Cataluña y con el PSOE, ha defendido que deben seguir estándolo.

Porque "romper la unidad" entre ambos partidos hermanos, en su opinión, sería "abandonar" a Cataluña. Por eso, ha pedido a la Gestora que la revisión de las relaciones entre el PSOE y el PSC, que inició después de que los socialistas catalanes rompieran la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy, acabe con "la incertidumbre" y se resuelva en la dirección que, en su opinión, desean la mayoría de socialistas.

En concreto, ha pedido que se refuercen los lazos de hermandad entre ambos partidos y ha recalcado que los socialistas catalanes tienen el mismo derecho a votar en las primarias que los afiliados del PSOE. Por eso, ha defendido que no se les puede quitar el derecho a votar ni obligarles a "rogar el voto".

Aunque inicialmente se dieron un plazo de dos meses que debería haberse concluido, las negociaciones entre el PSOE y el PSC no han terminado ni arrojado los primeros pactos. Eso sí, desde Ferraz se asegura que hay voluntad de acuerdo para que los militantes catalanes participen en las primarias para elegir al secretario general del PSOE, un asunto que estuvo encima de la mesa.

CONTRA EL CENSO QUE QUIERE CREAR FERRAZ

Por el momento no hay nada concluyente pero fuentes de la dirección apuntan que una solución podría ser que los militantes del PSC que quieran participar en estas primarias se apunten a un censo que abra Ferraz con este objetivo, una medida que Sánchez ha criticado.

Además de estas cuestiones internas, en las negociaciones se abordan también asuntos de orden político, como la posibilidad de que el PSOE tenga voz en los acuerdos de gobierno o electorales que quiera alcanzar el PSC en Cataluña.