Pedro Sánchez acusa al Gobierno de estar "paralizado" por la "novela negra" de sus casos de corrupción

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha definido como "novela negra" los casos de corrupción que afectan al PP y ha opinado que, en consecuencia, el Gobierno de Mariano Rajoy está "paralizado" y "acabado" y, por ello, ha considerado que es "un lastre" para el país. Frente a ello, ha reclamado un gobierno que defienda "a los trabajadores y combata la desigualdad" y, para ello, ha propuesto diez acuerdos de Estado que llevará el PSOE al Congreso en el plazo de seis meses.

Sánchez ha afirmado que el Gobierno de Mariano Rajoy, tras año y medio de legislatura, está "acabado" mientras "las demandas --sociales-- no paran de crecer". Ante ello, el PSOE "como partido de Estado, izquierda de gobierno" tiene dos opciones: "O esperar a que convoque elecciones, y no parece que Rajoy quiera y Ciudadanos le quite el apoyo; y, dos, liderar desde la oposición muchos de los problemas".