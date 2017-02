Pedro Sánchez: "No queremos a un Gobierno que en vez de perseguir la corrupción persiga a los fiscales"

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertado este viernes del "problema" que tiene la democracia cuando el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, "se mantiene en su cargo" y "quien no permanece" es el ya ex fiscal superior de la Región Manuel López Bernal, hasta ahora encargado del 'caso Auditorio'.

"No queremos un gobierno que en lugar de perseguir la corrupción persiga a los fiscales que persiguen la corrupción", ha subrayado Sánchez en el marco de un acto en la Casa de Cultura de Burlada donde ha presentado su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Un acto que ha contado, además, con las intervenciones del secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, y la portavoz del PSN, Maite Esporrín. El candidato socialista ha advertido al PP que "no confunda gobernar con chantajear" y ha asegurado que, si él gana las primarias del PSOE "no va a haber votos socialistas para políticas de derechas". Pedro Sánchez ha indicado que el proceso de primarias "debe ser ejemplar" y ha asegurado que el PSOE "volverá a ser ganador cuando sea un PSOE unido a su historia, a sus compromisos y a sus votantes, así se gana a la derecha". Asimismo ha destacado que las primarias y el Congreso socialista "va a ser decisivo en la historia del PSOE". En este sentido ha remarcado que su formación "está ante una encrucijada y puede haber más de un candidato pero sólo hay dos caminos: un PSOE autónomo, de izquierdas, que sea alternativa al PP, donde la militancia decida, o el de la Gestora". (Habrá ampliación)