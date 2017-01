Pedro Sánchez no apoya a Patxi López y Felipe González espera más candidaturas

Tras el anuncio de Patxi López de presentarse como candidato a la Secretaría General del PSOE, el entorno del exsecretario Pedro Sánchez ha dicho que éste no le apoyará ni le cederá su fuerza. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz sigue sin pronunciarse sobre su propia candidatura que todo el mundo da por hecha. Mientras, las reacciones de otros políticos al paso dado por López no se han hecho esperar. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, considera la candidatura "normal" y espera que otros más den el paso. Desde Podemos, esperan saber cómo será el proyecto político de López mientras consideran que a Sánchez "lo han quitado del medio por razones obvias".