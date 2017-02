Pedro Sánchez se compromete a luchar por la minería y manifiesta su apoyo a los trabajadores de Nissan

El ex secretario general del PSOE y aspirante a ocupar de nuevo el cargo Pedro Sánchez se ha comprometido a luchar por la minería y ha expresado su apoyo a los trabajadores de Nissan durante un acto en Valladolid en el que tanto el sector del carbón como los trabajadores de la marca nipona han estado presentes.

Sánchez se ha expresado así en un acto celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, que se ha llenado de militantes (su aforo es de 1.760 personas) procedentes de diferentes lugares, no sólo de provincias castellanoleonesas como Zamora, Ávila o León, sino también de Santander, Vizcaya o Guadalajara.

Antes de su intervención, al que han arropado cientos de militantes, ha firmado el casco de un trabajador que se ha acercado a él y ha tenido guiños tanto para la minería como para los trabajadores de Nissan.

En el primero de los casos ha apelado al diálogo del PSOE con las comarcas mineras tanto leonesas como asturianas frente a la falta de ayuda del Gobierno, que las ha abandonado y no ha cumplido el Plan del Carbón. Así, ha añadido que defendió este sector cuando fue secretario general y ha afirmado que así lo hará si vuelve a serlo.

Por otro lado, ha abogado por un PSOE que luche contra la deslocalización de empresas y se ha referido expresamente a Nissan, que pasa por dificultades en Ávila, a cuyos trabajadores ha expresado su apoyo y ha enviado un "abrazo".

Así lo ha hecho en un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, pero también por el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, quien no ha intervenido en el acto, aunque sí lo han hecho, además del alcalde, el secretario provincial del PSOE, Javier Izquierdo, la eurodiputada vallisoletana Iratxe García y la alcaldesa de Medina del Campo y portavoz socialista en la Diputación de Valladolid, Teresa López.

Pedro Sánchez ha ensalzado a Tudanca, a quien ha señalado como un hombre con "convicciones profundas, ideas claras", que defiende un PSOE de izquierdas, autónomo, donde la militancia "decida".

Pero además se ha dirigido a ex dirigentes socialistas como el expresidente de Castilla y León Demetrio Madrid o el que fuera alcalde de Valladolid Tomás Rodríguez Bolaños, a los que ha agradecido su presencia porque considera que tan importantes son las ideas socialistas como la "ejemplaridad" de sus dirigentes, al igual que ha dado las gracias a los miliantes. "Todos formamos parte de este gran partido plural, abierto y participativo", ha señalado.

RECUPERACIÓN

Sánchez, a quien han acompañado los aplausos y el "no es no" en varios momentos de su intervención", ha asegurado que recuperarán el PSOE a partir de junio tras la "frustración" que han sufrido los socialistas y con la esperanza de volver a la senda que nunca debió "abandonar".

El primero en intervenir en el acto ha sido Javier Izquierdo, quien ha expresado la "enorme ilusión" de recuperar el rumbo del PSOE y hacerlo "autónomo, independiente y de izquierdas" y ha apostado por imponer la "ilusión" a la "resignación" de quienes permitieron gobernar al PP.

A continuación, Teresa López e Iratxe García han expresa sus nervios ante la presencia de Pedro Sánchez y el intento por recuperar el rumbo del PSOE tras "uno de los momentos más difíciles para los militantes", ha indicado la eurodiputada, quien ha agradecido el paso de Pedro Sánchez para "seguir creyendo en el PSOE".

Iratxe García ha abogado por un partido que vuelva a abrir puertas no para que se salga gente" sino para que "vuelvan a entrar" los que dejaron de confiar en ellos, un PSOE que cree que tiene que volver a ser "ese referente de la izquierda, de la clase trabajadora, de aquellos que esperan políticas de izquierdas" frente a los populistas y sin copiar comportamientos de la derecha "por miedo".

Por su parte, Óscar Puente se ha referido al refrán castellano "no hay mal que por bien no venga" para recordar que aunque el mal que sufrieron fue duro les ha hecho "reaccionar".

El alcalde de Valladolid ha reivindicado la ilusión "natural, espontánea", que no haga falta provocar para seguir adelante porque considera que sin eso no se va a "ninguna parte".

SIN "PAÑOS CALIENTES"

Puente, tras recordar que el PSOE gobierna en más capitales y comunidades que a la llegada de Sánchez a la Secretaría General, ha apelado a la responsabilidad de los socialistas para sacar a mucha gente del "infierno" que están viviendo y ha vuelto al refranero para que, al igual que se dice "a grandes males, grandes remedios", se salga "con decisión, valentía", con un proyecto distinto y no con "paños calientes".

Óscar Puente ha asegurado que se ha llegado a la conclusión de que muchos compañeros les han "abandonado" porque los ciudadanos les identifican con la derecha y ha puesto de manifiesto la necesidad de distinguirse del PP. "No estamos para matizar las políticas del PP sino para enmendarlas radicalmente", ha dicho.

Por otra parte, ha pedido a los militantes que no se dejen "comer la cabeza" porque las primarias no son el problema, sino que "algunos no acepten el resultado de las primarias, hay quien se cree que su opinión tiene que tener peso específico distinto".

"No necesitamos que nadie nos ilumine ni nos guíe, queremos decidir

contraposición entre democracia directa y asamblearia es una trampa, cuando es representativa y los representantes se saltan el mandato de los representados es necesario poner las cosas en su sitio", ha aseverado.

Puente ha afirmado que no quiere que el PSOE sea "un reino de taifas", sino que haya una Ejecutiva con capacidad, fuerte, que mire a los militantes y les tenga siempre presentes, y también a los votantes, por supuesto. "Tan importante es que esta propuesta salga victoriosa como que salgan derrotadas algunas maneras de entender este partido", ha afirmado el alcalde vallisoletano.

"Decían que estabas solo y que estabas muerto, te veo vivito y coleando y magníficamente acompañado", ha dicho al dirigirse a Pedro Sánchez, al que considera que hay que "poner en su sitio" porque nunca debió de dejar de ser secretario.