Pedro Sánchez participará en una media docena de actos en la campaña, todos ellos en fin de semana

El PSC ha diseñado un programa donde el protagonismo lo tendrá Iceta, que cerrará con Josep Borrell

Como avanzó Europa Press, la presencia de Sánchez en Cataluña será menor a la que tuvo en las autonómicas de 2015 por expreso deseo del PSC, que no quiere convertirla en una contienda nacional. Si en aquellos comicios el líder socialista estuvo en Cataluña siete días de los quince que dura la campaña, en esta ocasión tiene previsto desplazarse al territorio los dos fines de semana que coincidan con la campaña, han informado a Europa Press fuentes de la dirección socialista.

Eso sí, mientras que los domingos posiblemente su agenda sólo incluya un acto electoral, los sábados podría llevar a cabo entre dos y tres mítines, añaden las mismas fuentes. Con este programa, que aún podría sufrir variaciones, Sánchez no estaría ni en la apertura ni en el cierre de la campaña y coincidiría el domingo 17 con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo también campaña en Cataluña.

Aunque la campaña electoral no arrancará hasta la madrugada del 4 al 5 de diciembre, cuando los partidos hacen la tradicional pegada de carteles, Pedro Sánchez está desde este mismo jueves calentando motores en Barcelona con la celebración de la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, un encuentro que se celebra dos veces al año y que Sánchez propuso en julio pasado traer a la Ciudad Condal.

Sánchez tenía especial interés en llevar una reunión del Consejo de la Internacional Socialista en Barcelona cuando suele ser Madrid la ciudad elegida para la celebración de encuentros internacionales y de diplomacia en España. Y aunque por entonces preveía que el referéndum convocado para el 1 de octubre en Cataluña amplificaría la repercusión internacional del proceso soberanista, no podía imaginar cómo iban a evolucionar finalmente los acontecimientos, ni mucho menos que fueran a convocarse unos nuevos comicios autonómicos para el 21 de diciembre.

La celebración del Consejo de la IS, que inaugurará este viernes el primer secretario del PSC, dará proyección internacional a Iceta, que podrá presentarse ante los catalanes como un candidato arropado por la gran familia de socialdemócratas, socialistas y laboristas.

Sánchez, que esta noche ejerce de anfitrión en una cena de la organización, y mañana acompañará a Iceta en su intervención, aunque no hablará, se dirigirá a la IS en el discurso de clausura del encuentro. Este jueves el líder socialista destacaba que este encuentro en Barcelona permitirá trasladar a la sociedad catalana que no hay ninguna bandera de izquierdas en el separatismo y que los socialistas son por naturaleza internacionalistas.