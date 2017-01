Pedro Sánchez siente respaldo para presentarse, pero continúa sopesando su decisión sin plazos

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez continúa recibiendo mensajes de apoyo para que se presente a las primarias con el fin de recuperar el liderazgo del partido, lo que le hacen sentirse "fuerte", pero continúa sopesando su decisión y, sin plazos en la cabeza, mantiene el contacto con sus próximos para evaluar los pros y los contras, explica su entorno más cercano. Mientras tanto, algunos de sus afines le instan a que dé un paso al frente cuanto antes y quieren movilizarse para animarle a que lo haga.

Según fuentes del entorno de Sánchez, el ex secretario general sigue evaluando la situación, después de que el pasado domingo el exlehendakari Patxi López anunciara que irá a la carrera por la Secretaría General, una candidatura que ha recibido el apoyo de 'barones' críticos que habían estado con él hasta el final de su mandato.

Aunque estos dirigentes del partido, entre ellos la también presidenta de Baleares, Francina Armengol, le han animado a que apoye a López para hacer frente juntos a una posible candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, él mantiene que el exlehendakari "no es su candidato".

CONTACTOS CON LEALES

Eso sí, todavía no ha decidido qué hará y sigue sopesando la decisión. Para ello, ha redoblado el contacto con las personas que estuvieron en su círculo más cercano en la Secretaría General y que sigue considerando leales. Y recibe opiniones diferentes de ellos.

Así, hay personas que ponen el acento en la dificultad que tendría afrontar esta candidatura, sin ningún apoyo orgánico del partido, según ha explicado a Europa Press uno de los interlocutores que ha tenido en las últimas horas. Para algunas personas, un ex secretario general no puede plantearse volver con la única bandera de personas que no tienen representatividad en el partido y cuyo discurso consideran marginal.

En opinión de estas personas, Sánchez debe reivindicar su mandato y su apuesta por un PSOE "renovado y transparente", que intentó hasta el último momento llevar a los socialistas al Gobierno, pero ahora "no es su momento".

Sin embargo, otros socialistas consideran que sí debe presentar su candidatura, porque, como cree el entorno de Sánchez, López no va a "arreglar" los problemas del partido ni va a recibir de manera automática el respaldo que tenía el exlíder entre las bases. A juicio de este sector, el expresidente del Congreso puede tener el apoyo de dirigentes críticos y de antiguos colaboradores próximos de Sánchez, pero otra cosa será hacerse con el favor de la militancia.

¿RESPUESTA A FINALES DE SEMANA?

Para estas personas, entre quienes se han situado ya públicamente algunos de los promotores del acto que a mediados de diciembre le pidieron a Sánchez que se presente, debe dar un paso al frente y debe hacerlo cuanto antes. Algunos sostienen que habrá una respuesta a finales de semana y otros apuntan que antes, este miércoles, habrá una reunión de los 'sanchistas' para acabar de convencerle, en la que algunos aseguran incluso que estará Sánchez.

El entorno del exlíder niega que tengan plazos ni ultimátum y aseguran que no hay nada previsto en los próximos días. Sí explican que Sánchez se encuentra "más fuerte" que hace unas semanas, pero afronta esta situación "con tranquilidad".