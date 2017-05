Pedro Sánchez descarta ser senador y se mantendrá únicamente como secretario general del PSOE

Pedro Sánchez descarta la posibilidad de hacerse con un escaño en el Senado para ponerse al frente de la oposición parlamentaria al Gobierno, una vez que dimitió como diputado y no tiene asiento en el Congreso, de manera que se mantendrá únicamente como secretario general del PSOE.

Según explicó el propio Sánchez este miércoles a los periodistas en una conversación informal, su llegada al Senado tendría que ser como senador autonómico elegido por un parlamento regional, pero no podría ser por el de Madrid, su comunidad, porque para ello se necesita ser diputado autonómico. El dirigente socialista aseguró que no piensa buscar escaño por otra autonomía que no exija este requisito.