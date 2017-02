Pedro Sánchez viaja este miércoles a Melilla

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez acudirá este miércoles a Melilla para protagonizar un acto con militantes, invitado por la Plataforma Socialista de Melilla '#ViajamosConPedro', que ha llamado a los melillenses "a sumarse a la ola de ilusión y de cambio de Pedro Sánchez".

En rueda de prensa celebrada este martes en la sede del Partido Socialista de Melilla, la representante de la plataforma en la Ciudad Autónoma, Mari Paz Ojeda, ha manifestado que "Pedro Sánchez viene a Melilla inmediatamente después de haber presentado su programa en Madrid". "Viene a Melilla porque sabe que somos pequeños pero que somos muy importantes", ha señalado. "Somos un referente, el corazón del partido", ha agregado.

Mari Paz Ojeda ha asegurado que el acto, que tendrá lugar este miércoles a las 20,00 horas en el Hotel Tryp Melilla Puerto, servirá para que la ciudadanía melillense "escuche de primera mano" al candidato a las primarias del PSOE, que viene a explicar "cómo queremos construir el socialismo del siglo XXI".

"Melilla siempre está siempre en la mente del PSOE en todos los momentos cruciales", ha señalado Ojeda, que ha apuntado que el acto de este miércoles es un encuentro "para debatir y comentar con los afiliados, pero también abierto a la ciudadanía de Melilla, a todos los que son conscientes de que vivimos en una sociedad desigual e injusta y que necesita muchos cambios".

UNIÓN DE LA IZQUIERDA

"Queremos gobernar el país y gobernar Europa", ha explicado la militante socialista, que ha indicado que la "ola de cambio" está llegando a toda Europa. "La experiencia portuguesa nos dice que, cuando la izquierda se une, gobierna bien y le va mejor a la ciudadanía", ha apuntado. "Queremos que la ciudadanía de Melilla participe en esta ola y conseguir un mejor país", ha apostillado.

Tal y como ha apuntado Ojeda, el PSOE siempre "ha sido, es y será" el partido mayoritario de la izquierda de España, pero "está actualizando su ideario y proyecto al siglo XXI, porque los problemas de la globalización son diferentes a los del siglo XX".

En su intervención ante los medios de comunicación, la militante socialista ha expuesto que en este proceso congresual que se abre ahora en el PSOE, los candidatos a liderar la formación van a confrontar qué modelos de partido quieren.

"En nuestros estatutos tenemos recogido que 'un militante, un voto', por lo que es posible el debate de proyectos políticos para que los afiliados los valoren y voten", ha expuesto. Algo que, en su opinión, no sucede en el PP, "donde los militantes no tienen la posibilidad de contrastar liderazgos porque solo hay uno y porque no tiene la posibilidad de 'un militante, un voto' en su partido", ha apostillado.

Mari Paz Ojeda ha concluido indicando que Pedro Sánchez "va a profundizar más" en ese modelo democrático, "para que no sólo se vote cada cuatro años para elegir al secretario general sino para cuestiones relevantes como las alianzas electorales, las directrices troncales".