Peritos de la defensa del yerno de la viuda de Sala declaran que se registraron llamadas en su móvil tras el crimen

El abogado de Miguel López cuestiona la cadena de custodia del teléfono

Dos peritos informáticos solicitados por la defensa de Miguel López han asegurado este viernes ante el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante --que investiga el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala-- que el teléfono de la víctima registró llamadas posteriores a su muerte y que se produjo una modificación en su agenda de contactos. Por ello, el abogado defensor de López, yerno de la fallecida, Javier Sánchez-Vera, ha considerado que el móvil "no ha tenido una correcta cadena de custodia".

Al respecto, Sánchez-Vera ha asegurado que "lo relevante" es que tras el crimen "se utilizó el móvil y se hicieron esas llamadas", extremo que ha asegurado "no ha sido discutido" por la acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima, Vicente Sala Martínez, y que es "significativo y suficiente para que se vea que ese móvil no tuvo ninguna cadena de custodia", ha aseverado.