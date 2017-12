La Plataforma Cívica de Murcia, cuyo coordinador ex el expresidente Alberto Garre, será partido político en febrero

El coordinador general de la Plataforma Cívica Región de Murcia y expresidente del Gobierno Regional, Alberto Garre, ha presentado este martes en Murcia a los responsables de los 12 grupos de trabajo con los que la Plataforma quiere tomar el pulso a la Región de Murcia.

Garre ha defendido que no es cierto que no haya agua, "hay menos, pero la razón por la que no se realizan trasvases es porque no se han hecho las canalizaciones necesarias para ello. ¿Y por qué?, porque la Región no pinta nada en Madrid".