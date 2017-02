Plataforma crítica del PSOE denuncia que Abel Caballero usa de modo "interesado" la FEMP en beneficio de Susana Díaz

Las plataformas de militantes socialistas en Castilla-La Mancha críticos con la labor de la Gestora han denunciado que el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, está utilizando de manera "interesada" las estructuras orgánicas del partido "en beneficio" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "posible candidata" a las primarias.

En un comunicado, las plataformas cargan contra el acto que está organizando Caballero para el próximo sábado en Madrid, con alcaldes y presidentes de diputación, para expresar su apoyo a Susana Díaz, quien todavía no ha confirmado sus intenciones de cara al 39 Congreso del PSOE.

Los militantes críticos denuncian que este acto está "claramente identificado con la posible candidatura de la también líder del PSOE andaluz y defienden que es un hecho de "indudable gravedad", puesto que supone el uso de "las estructuras orgánicas del partido, coloquialmente el aparato del partido, así como de instituciones públicas que nada tienen que ver con este proceso".

En su opinión, demuestra "la parcialidad de unos aparatos que debieran velar por la limpieza e imparcialidad de un proceso como la elección" del secretario general del partido en primarias.

EXIGEN "LIMPIEZA, RESPETO AL PROCESO Y TRANSPARENCIA"

De esta manera, expresan su "repulsa por esta utilización interesada de los medios del partido, de las instituciones públicas" y exigen "a los responsables actuales del PSOE, desde la Gestora federal hasta el último cargo orgánico, limpieza, respeto al proceso y transparencia". Así, piden que se tomen "medidas adecuadas de forma inmediata para que dichos cargos se abstengan de utilizar medios del partido en beneficio de una posible candidatura".

El acto del próximo sábado está siendo promovido por Abel Caballero y en un primer momento estaba previsto que se celebrara en Vigo, pero después se trasladó a Madrid. Fuentes próximas al alcalde han asegurado que su organización está al margen de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Sin embargo, el coordinador de las plataformas de críticos en Castilla-La Mancha, David Serna, ha asegurado a Europa Press que en la convocatoria que se está trasladando a alcaldes y concejales, Caballero se dirige a los invitados como presidente de la FEMP. Por eso, consideran que se está haciendo un uso "interesado" de esta institución.

Como el resto de plataformas surgidas en otras federaciones, este movimiento surgió en el PSOE de Castilla-La Mancha a finales del año pasado para exigir a la Gestora que convocara el 39 Congreso cuanto antes. Según su coordinador, en Castilla-La Mancha reúne a unas 2.000 personas.

En un primer momento, las plataformas, medio centenar en todo el país, según sus responsables, no se pronunciaron sobre los candidatos, aunque no ocultaban su afinidad con el ex secretario general Pedro Sánchez, y se centraban en pedir 'Congreso y primarias ya'. Pero desde que el exlíder anunció que tratará de volver a los mandos del partido, los críticos con la Gestora han anunciado que colaborarán con su candidatura.