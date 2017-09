El Pleno del TC rechaza de plano la recusación de Forcadell a todos sus miembros

El tribunal de garantías ya ha resuelto anteriormente recusaciones a la totalidad del Pleno

Existen antecedentes de recusación total de todo el tribunal que fueron inadmitidas de plano y no paralizaron por lo tanto la acción de este órgano. La cuestión es resuelta por el propio tribunal recusado porque sus magistrados no tienen sustitutos y la ley no prevé la formación de ningún órgano especial integrado por personas ajenas a esta institución.