Pleno de Valdemoro pide que contrato con Cofely sea declarado 'lesivo' para cuantificar el daño al Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro ha aprobado una moción para solicitar que el equipo de Gobierno estudie si el contrato con Cofely puede ser declarado 'lesivo' por su presunta irregularidad y su supuesta vinculación con la trama Púnica.

El concejal de Proyecto TUD encargado de defender la propuesta, Antonio González, ha criticado que ya en 2015 el Pleno aprobase una moción muy similar para "recuperar los bienes de la Púnica" y en octubre de 2016 también se diera luz verde a otra, en ese caso del PP, para declarar la lesividad de dichos contratos, a pesar de lo cual aún no se ha iniciado ningún procedimiento al respecto y ha expirado el plazo para actuar sobre hasta cuatro contratos de estas características.

"Se ha esperado tanto que no se ha hecho nada", ha señalado el edil, que ha opinado que aún "no se ha cancelado un contrato que había sido originariamente concedido mal porque no cumplía con la Seguridad Social" y presentaba "claras irregularidades" en su concesión.