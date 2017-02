Podem amaga con no ir a la asamblea de los 'comuns' si su cúpula no se vota abiertamente

Podem ha avisado este martes al resto de partidos con los que impulsan el nuevo sujeto de los 'comuns' de que no comparten que la votación de la cúpula de éste se haga sólo en la asamblea constituyente prevista para el 1 de abril y que, si no se abre a toda la ciudadanía, preguntarán a sus bases si asisten o no al congreso.

En un comunicado, Podem ha asegurado que el resto de partidos quieren limitar la elección de la nueva dirección de 30 personas a la participación presencial en la asamblea, lo que a su juicio impide que mucha gente que vive fuera de Barcelona pueda participar: "En Podem hace mucho tiempo que hemos dejado atrás ese modelo restrictivo". Durante esta semana negociarán con el resto de fuerzas este extremo para tratar de "abandonar las lógicas de cuotas" que considera que se aplican con la votación presencial y el lunes transmitirán el resultado a sus círculos para que decidan sobre si Podem tiene que participar o no en la asamblea fundacional del nuevo sujeto político.