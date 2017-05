Podem pide a sus bases ver la consulta unilateral como una "movilización" y participar en ella

Fachin considera que un referéndum unilateral "no existe" porque necesita un acuerdo de dos partes

El lunes, Podem anunció que abriría este debate planteando a sus inscritos tres posibles posicionamientos: rechazar un referéndum sin acuerdo con el Gobierno central, participar en la convocatoria entendiéndola como "acto de movilización" aunque no sea vinculante, o reconocer el referéndum unilateral como vinculante si hay una participación masiva.

"Podem entiende que el referéndum unilateral es una cosa que no existe porque los referéndums significan que dos partes se ponen de acuerdo para dirimir una diferencia", ha explicado, y ha recordado que el referéndum es la propuesta que ellos siempre han defendido.

Pese a que creen que "no existe algo que se pueda llamar referéndum unilateral", constatan que ahora mismo no se puede hacer el referéndum con garantías al que ellos aspiran y que el Govern ha anunciado su intención de hacerlo unilateralmente si el Gobierno no quiere acordarlo, por lo que abren el debate entre sus bases para decidir cómo afrontar la situación.