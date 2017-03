Podem cree que los 'comuns' "no garantizan la participación y transparencia" en el nuevo partido

Rechazan la propuesta de Domènech y entre el 16 y el 20 de marzo someterán a votación la suya

Podem ha enviado este jueves un comunicado a sus inscritos en el que considera que, tras negociar con el resto de fuerzas que construyen el nuevo proyecto de los 'comuns' --BComú, ICV y EUiA--, "no se cumplen las condiciones necesarias para asegurar que la construcción del nuevo espacio responda a los valores de participación, transparencia y democracia real".

En el documento recogido por Europa Press, plantea a sus inscritos si participar o no de la construcción del nuevo partido, y les hace una propuesta sobre cómo defiende que deberían escogerse sus órganos.

Proponen un código ético y habilitar mecanismos para asegurar que los inscritos voten los órganos y la elección del nuevo nombre sin requisitos adicionales a los que, hasta día de hoy, se ha pedido para participar en las votaciones de Podem, sin realizar nuevas inscripciones ni registros, accediendo a una cabina de votación desde el portal de participación de la formación morada.

Así, a través del portal web de participación de su partido, los inscritos en Podem deberán decidir entre el 16 y el 20 de marzo si la propuesta que les hace su dirección es la que quieren para el nuevo sujeto o no.

El texto relata cómo Podem manifestó al resto de partidos su preocupación por el sistema de voto y afirma que, en primera instancia, se les dijo que los que quisieran participar sólo podían hacerlo presencialmente --en Barcelona y un día concreto-- y que, después, el resto de formaciones se abrió a que se hiciera online previa inscripción presencial en la plataforma 'Un Pais en Comú', presentando el DNI, algo que la formación morada no aceptó.

"Entendíamos que organizaciones como EuiA e ICV, acostumbradas durante décadas a tomar decisiones en espacios más reducidos, se podían sentir incómodos con un alud de gente que, desde su casa, pudiera elegir a sus representantes, pero en esta materia, Podem no tiene que retroceder", aclaran.

Otro de los puntos de fricción es la elección de la ejecutiva, formada por 30 personas, y del consejo nacional --de 120 miembros-- y, en este caso, el escrito desvela que la lista de consenso que quería presentar Domènch al órgano director tenía que estar formada por cuatro miembros de cada una de las formaciones y 14 independientes, "que serían propuestos por Domènech" --en el consejo nacional los partidos pondrían a 20 miembros cada uno y el resto los elegiría los ciudadanos--.

La formación liderada por Albano-Dante Fachin manifestó "su negativa a configurar estos órganos de este modo" y propuso que fueran las personas las que se presenten de manera individual para que sea la gente la que elija a cada uno de los miembros de los órganos, algo que, según Podem, BComú, ICV y EUiA rechazaron, por lo que propusieron a Podem presentar su lista.

Según Podem, la lista de consenso era una lista cerrada, de modo que si se presenta una segunda candidatura y pierde por un voto ninguno de sus miembros accederían a la dirección.

Este extremo fue negado por Domènech en una rueda de prensa el viernes, en la que aseguró que la lista es abierta y que si miembros de otra lista o candidatos individuales se presentaban y obtenían más votos que miembros de su candidatura, entrarían en la ejecutiva.

Podem entiende que, si no se permite a sus inscritos --que cifran en 52.000-- votar sin necesidad de inscribirse presencialmente en 'Un País en Comú' y con la lista de consenso de Domènech, no se recogerán las "diversas sensibilidades políticas", no de los partidos, sino de las personas que quieren participar.

El escrito afirma que en ese punto, el resto de partidos pusieron sobre la mesa el problema que podía suponer para el nuevo sujeto político que, como resultado de unas votaciones, "alguna de las organizaciones quedara fuera", y la necesidad de que los órganos de dirección recojan unos mínimos equipos.

La respuesta de Podem fue que los partidos propusieran a personas referentes de los espacios asegurando así que ninguna formación se quedara fuera y que, además, Domènech presentara una serie de personas que considerara importantes para dar cohesión al equipo --Podem siempre se ha mostrado a favor de que sea Domènech quien pilote la construcción del nuevo proyecto--.

Además, puso un límite: esa lista nunca podría suponer más de 16 personas en el caso del órgano, de modo que el resto fueran elegidas abiertamente.

"Esta opción fue descartada por ICV, Bcomú y EuiA", afirma el escrito, que narra que fue entonces cuando Podem se planteó presentar una lista alternativa abierta que se creara en un proceso de primarias, tal como adelantó Europa Press.