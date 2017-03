Podem pregunta a sus inscritos si quieren confluir sin código ético, listas abiertas y el voto de todos

Podem ha anunciado este lunes la pregunta que trasladará a sus inscritos para decidir entre el 16 y el 18 de marzo si participan o no del nuevo espacio político de los 'comuns' que están impulsando con Bcomú, ICV, EUiA y Equo, en la que les plantean su propuesta de listas abiertas, que puedan votar los 52.000 inscritos en Podem y que haya un Código ético, tras lo que preguntan si creen que se puede confluir si no se cumplen esas premisas.

El documento recogido por Europa Press plantea que "durante el proceso de creación del nuevo partido" han hecho esas tres propuestas, la de un código ético que tiene que estar presentado antes de la Asamblea constituyente del 8 de abril, la exigencia de un sistema proporcional de listas abiertas para la elección de los órganos y la participación de los inscritos.

El sistema proporcional de listas supone que si gana una lista no entren todos sus miembros, sino que entren según el tanto por ciento de apoyos recogidos, de modo que la ejecutiva no la formarían sólo los miembros de la lista ganadora, sino que se compondría proporcionalmente a los votos obtenidos.

Además, piden que sus inscritos no tengan que apuntarse a la plataforma creada para la construcción del partido 'Un País en Comú', sino que puedan hacerlo a través de la web participativa de Podem, que es como suelen participar los inscritos en la formación morada.

Tras presentar sus propuestas preguntan: "Crees que estas condiciones son imprescindibles para la participación de Podem en la asamblea fundacional del nuevo partido con ICV, Bcomú y EUiA"; y plantean una respuesta binaria: 'Sí son imprescindibles. No podemos continuar en el posible nuevo partido con ICV, BComú y EUiA sin estas condiciones' o 'No son imprescindibles. Podemos continuar en el nuevo partido político con ICV, Bcomú y EUiA sin estas condiciones'.

"Podemos no está defendiendo los intereses de Podem, sino de los que creen que la política se tiene que hacer desde abajo", ha sentenciado el secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin en una rueda de prensa acompañado de la secretaria de organización Ruth Moreta.

Ha recordado que en las confluencias para las elecciones autonómicas --SíQueEsPot-- y para las estatales --EnComúPodem--, "el único partido que ha hecho primarias es Podem", algo que aceptaron porque los procesos de confluencia se debían a los tiempos electorales.

"Ahora que no hay prisas, se pueden hacer las cosas bien y pedimos al resto de compañeros que lo hagan", ha dicho instando al resto de partidos a celebrar primarias para el nuevo proyecto.

CÓDIGO ÉTICO

Durante las negociaciones entre esos actores, Podem ha manifestado que son los únicos que han presentado un código ético y que ha criticado no se haya discutido, mientras el resto de formaciones les han replicado que se ha presentado un proyecto basado en el código ético de Bcomú pero los representantes de Podem no lo saben, porque no acudieron a las reuniones de la mesa del partido donde se propuso.

"Podem no se ha descolgado de la construcción y ha estado en contacto con todos los actores políticos. Ha estado en las reuniones donde se decidían las cosas importantes", ha contestado Moreta, que ha defendido que el código ético tiene que estar aprobado antes de la asamblea constituyente, porque no quieren firmar ningún contrato sin conocer las cláusulas.

Entre otras cosas, el código ético presentado por Podem especifica que, para mantener la independencia, "el nuevo espacio político no hereda deudas", lo que puede suponer un problema habida cuenta de la deuda que soporta ICV.

RESULTADOS

Fachin ha asegurado que la consulta se hace para cumplir el mandato de los inscritos, así que se ha comprometido a que la ejecutiva llevará a cabo lo que decidan.

Reconoce que la actual ejecutiva, en el documento que remitieron a los inscritos el jueves, apuesta por no participar de la construcción del partido si no se dan las premisas, así que preguntado por qué haría la cúpula en caso de que los inscritos voten que 'sí', ha dicho que se "plantearán qué hacer" como dirección.

La consulta comenzará el 16 de marzo a las 10.00 horas y se cerrará a las 23.59 del sábado; el domingo se hará el recuento y el lunes se harán públicos los resultados.