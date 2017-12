Podemos Alcalá se desmarca de la dirección, apoya a los ediles suspendidos y acusa a Espinar de no ser imparcial

El Consejo Ciudadano Municipal de Podemos de Alcalá de Henares se ha desmarcado este lunes de la decisión de Podemos de Comunidad de Madrid de suspender de militancia a los cuatro concejales de Somos Alcalá, tras la denuncia de la Fiscalía por prevaricación, ha mostrado su apoyo a los ediles y ha acusado al secretario general de la formación morada en Madrid, Ramón Espinar, de no ser imparcial.

Además, han criticado que Espinar "no tiene competencias en base a la legalidad interna de Podemos", y que use para ello el Consejo de Coordinación. "Ese órgano no puede suspender de militancia (que sería una decisión del Comité de Garantías) ni puede romper la relación de la Asamblea Ciudadana de un municipio con una candidatura electoral", dicen.