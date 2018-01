Podemos Andalucía se reúne este jueves con el PSOE andaluz para buscar consenso en la financiación autonómica

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y la portavoz de Hacienda de este grupo parlamentario, Carmen Lizárraga, se reúne este jueves con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y con el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, al objeto de buscar consenso en cuanto al modelo de financiación autonómica, un encuentro que se enmarca en la ronda que los socialistas han emprendido para tratar de cerrar una posición común en Andalucía al respecto.

Así lo avanzó en rueda de prensa Lizárraga, quien informó de que la formación morada llevará "una batería de propuestas concretas" a este encuentro desde el convencimiento de que "hay que cambiar el motor" y no sólo "tunear" el modelo de financiación.

Dado que "el PP no es de fiar, no lo ha sido nunca ni va a ser de fiar más adelante", desde Podemos entienden que "hay que echar" a dicho partido del Palacio de La Moncloa y "conformar un Gobierno progresista que no tenga una agenda recentralizadora y de recortes de autonomía política, tanto en las comunidades autónomas como en los entes locales".