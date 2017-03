Podemos Andalucía critica el "anuncio del anuncio" de Susana Díaz y le invita a irse "si no tiene claro" su "prioridad"

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha ironizado este lunes sobre el "anuncio del anuncio" del PSOE andaluz, en alusión a haber trasladado que el próximo 26 de marzo la presidenta de la Junta y secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, hará público que se presentará a las primarias para dirigir al partido a nivel nacional y ha mantenido que ésta debe irse "si no tiene claro que su prioridad sea Andalucía".

En rueda de prensa en Sevilla, Pérez Ganfornina cree que "empieza a ser cansina y 'hartible' esta situación de "anunciamos que vamos a anunciar" porque "este país no está para eso" y ha añadido que "cada minuto que pasa hablando de Susana Díaz es un minuto que pierden los andaluces para solucionar sus problemas".

El responsable de Comunicación de la formación morada ha dicho que, al contrario de lo que le ocurre a Díaz, Teresa Rodríguez tiene "muy claro cuáles son sus prioridades" y que si la socialista no las tiene, "debe irse". "Tiene que elegir dónde están sus prioridades porque tiene que ser consciente de que los problemas del PSOE no son los de Andalucía".

Para Podemos, los andaluces tienen "claro" que sus problemas "son lo primero" pero quien no lo ve así es Díaz, "que tiene la cabeza en otras cosas". "Si no tiene los pies, la cabeza y las manos aquí, que abandone, porque lo primero es lo primero", ha insistido.

Pero, además, según su criterio, la dirigente socialista tiene "dejar de jugar con los intereses de los andaluces" y "elegir pronto" entre "el régimen 78, apuntalar las políticas del PP y acometer la salida de la crisis que quieren el Ibex 35 y los bancos" o "hacer una alternativa valiente a la austeridad y los recortes".

Y es que, a su juicio, hasta ahora, "lo único" que ha dicho Díaz es "no" a cualquier alternativa. "No a atención temprana, no al cinco por ciento en educación, no para acabar con la pobreza energética o la lucha contra la corrupción, pero sí al objetivo de déficit y al techo de gasto o sí a la Ley Montoro", ha reprochado Pérez Ganfornina.

"ENTRE GUATEMALA Y GUATEPEOR"

Además, no ha querido trasladar si Podemos se sentiría más cómodo con Pedro Sánchez como secretario general que con la dirigente andaluza argumentando que es una "decisión" que "tienen que tomar los militantes del PSOE".

No obstante, ha indicado que Podemos "se siente cómodo con aquellos que quieran un programa y una alternativa de Gobierno a las alternativas del PP; con quien entienda que hay que derogar el articulo 135 de la Constitución, impugnar el pago de la deuda a los bancos o defender los servicios públicos".

Así las cosas, ha dicho que no va a caer en el "juego" de decidir entre "Guatemala y Guatepeor" porque su formación está ocupada en su programa y, al respecto, ha añadido que el Consejo Ciudadano andaluz de este fin de semana ha reafirmado que sus miembros están centrados en crear una alternativa de Gobierno al PP y, además, que el Grupo Parlamentario y el partido forman "una piña" y están "a una" en la defensa de Andalucía.