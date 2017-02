El líder de Podemos Baleares, citado a un acto de conciliación con una expulsada por insinuar que era corrupta

El secretario general de Podemos Baleares, Alberto Jarabo, está citado este viernes a un acto de conciliación con la diputada expulsada del partido Montserrat Seijas por unas declaraciones del líder de Podemos en las que insinuaba corrupción.

Según ha explicado Seijas, se trata de unas manifestaciones que hizo Jarabo el 6 de diciembre, en el acto de conmemoración de la Constitución, a raíz del discurso de la delegada del Gobierno, Maria Salom, quien hizo referencia a la lucha contra la corrupción.

Jarabo dijo entonces a la prensa que en Podemos "quien la hace la paga" y atribuía a Seijas "indicios de corrupción", ha relatado la diputada expulsada.

Por ello, Seijas quiere que este viernes Jarabo aclare ante el juez si entiende que es corrupta y si ha cometido algún tipo de ilícito civil o penal que tuviera como consecuencia su expulsión.

El acto de conciliación está previsto para las 11.00 horas en el juzgado de primera instancia de Palma.

"Si él no es claro y contundente en que no soy corrupta y que no he cometido ningún delito, seguiría adelante con una demanda", ha precisado Seijas.