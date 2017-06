Podemos prefiere que Carmena repita en Madrid aunque han hablado de otros nombres como el ex Jemad Julio Rodríguez

Podemos prefiere que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, repita como candidata de Ahora Madrid en las próximas elecciones municipales, aunque no niegan que se hayan puesto encima de la mesa otros nombres, como el del exjefe del Estado del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) José Julio Rodríguez como aspirante en el caso de que la regidora se retire.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la formación morada, después de que varios medios de comunicación anunciaran este tarde la posible candidatura del exgeneral. No obstante, aseguran que este nombre, como el de otros, se han barajado de forma no oficial y en conversaciones privadas.

"No es momento de hablar de candidatos, es el momento de alabar la buena gestión del Ayuntamiento de Madrid en el que gobernamos. Y cuando toque ojalá Carmena se quiera volver a presentar. De momento, no abordamos una posibilidad que no sea que repita Manuela", han señalado las mismas fuentes.