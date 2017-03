Podemos, ERC y PDeCAT rechazan en el Congreso un acuerdo con Arabia Saudí sobre información secreta en temas de Defensa

El PP acusa al partido morado de practicar "la peor de las corrupciones" al financiarse con "sobres de dinero negro" de Irán

Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT y parte del Grupo Mixto, han votado en contra este jueves en el Pleno del Congreso del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, que se firmó el pasado mes de septiembre, y que ha recibido el aval de la Cámara gracias a los votos de PP, PSOE y Ciudadanos.

Los grupos que han rechazado el acuerdo han coincidido en denunciar que todo el material bélico que España venda a Arabia Saudí --como las corbetas que aspira a construir Navantia--, va a acabar utilizándose en la guerra de Yemen, donde se está bombardeando a la población civil y se producen 75 muertos al día. Han recalcado que el régimen saudita viola sistemáticamente los Derechos Humanos y han reprobado que España tenga buenas relaciones con él por la amistad que cultivan sus respectivas monarquías.

"¿Cuántos de los muertos de Yemen, cuánta sangre se ha vertido por le material bélico que ha vendido España? ¿Cuál es su grado de complicidad? Pues no lo sabemos porque para eso están estos acuerdos, para mirar hacia otro lado. Y esto es una vergüenza", ha proclamado el secretario general del grupo de Unidos Podemos, Txema Guijarro.

NO A LOS CONTRATOS

La primera que ha mencionado la polémicas corbetas ha sido la diputada de ERC Teresa Jordà, quien ha subrayado su deseo de que los astilleros de Cádiz y Ferrol tengan carga de trabajo, "pero no a costa de la sangre de los crímenes de guerra que se van a cometer" con esos buques. "Si se venden serán absolutamente cómplices de esos crímenes", ha avisado, instando a Podemos --que forma parte de la coalición que gobierna en Cádiz-- ha oponerse a esos contratos.

Desde la antigua Convergència, su portavoz adjunto, Carles Campuzano, ha denunciado que el acuerdo rompe los códigos de conducta europeos en esta materia y también con la legislación española sobre comercio de armas porque se trata de un régimen que viola los Derechos Humanos. En este punto ha incidido también Jordà: "No se cumple la ley y, encima se opta por la opacidad", ha dicho.

El asunto ha dado lugar a una dura intervención del ponente del PP, Jordi Roca, que ha acusado a Podemos de votar en contra de los intereses de España y a favor de los de Irán --enemigo de Arabia Saudí-- porque ese régimen financia "la televisión de Podemos".

¿QUÉ HARÍAN SI GOBERNASEN?

Jordi Roca ha subrayado que "en los convenios internacionales ningún país juzga a los diferentes regímenes porque para eso ya hay organismos internacionales". "Nosotros solo defendemos nuestros intereses nacionales y por eso no tomamos parte en los conflictos que puedan tener con terceros países", ha añadido.

En este contexto, ha destacado que las "muy buenas relaciones" que España tiene con Arabia Saudí "benefician a miles de trabajadores españoles" y que nuestro país "ni debe ni puede tomar parte", al contrario de lo que, a su juicio, hace Podemos al respaldar a Irán, porque "sus poderosos" financian con "sobres de dinero negro" el 75% de su televisión, en referencia a Hispan TV en la que se emite programa Fort Apache, que dirige y presenta el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Ustedes no han venido a servir a la gente, han venido a servirse de la democracia española en su interés", ha asegurado, incidiendo en que "la peor de las corrupciones es coger dinero de un régimen extranjero para perjudicar a tu país". "Si hacen esto desde la oposición, qué planearían hacer si llegaran a gobernar", se ha preguntado.

El socialista Ignacio Sánchez Amor ha dicho compartir las críticas sobre "el estado de abandono de los Derechos Humanos" en Arabia Saudí, pero ha hecho hincapié en que el acuerdo que ha ratificado el Congreso no versa sobre la venta de armas, sino sobre el acceso de cada uno de los países a la información en los casos en los que el tráfico comercial "sea motivo de información clasificada".

Además, ha censurado que se quiera responsabilizar a "los obreros de Galicia y Ferrol de lo que pueda pasar con las corbetas" que se vendan a Arabia Saudí. "Que no salgan de España no va a acabar con el conflicto, eso no tiene nada que ver con las corbetas; si no se hacen aquí, se harían en otro país", ha zanjado.