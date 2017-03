Podemos justifica la ausencia de Errejón en el acto de Iglesias con las bases de Madrid: "Todavía no es un candidato"

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos y secretaria de Participación, Noelia Vera, ha enmarcado dentro de la "normalidad" que su secretario general, Pablo Iglesias, protagonice junto al líder del partido en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, un acto con las bases de la formación en esta región para comenzar a preparar la estrategia para las elecciones autonómicas y municipales de 2019, en el que no intervendrá el dirigente Íñigo Errejón.

"Él todavía no es un candidato", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por el acuerdo al que llegó Iglesias con su exportavoz parlamentario y exnúmero dos para renovar la cúpula del partido tras la Asamblea de Vistaleger II, con el que se comprometió a apoyar a Errejón para ser candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A este respecto, Vera ha señalado que Errejón "va a ser un excelente candidato si así lo aprueba los inscritos" ya que, tal y como ha recordado, se trata de una decisión que se adoptará por primarias. "Hay procesos de primarias que hay que respetar. Íñigo es la persona ideal para hacer frente a Cristina Cifuentes --la actual presidenta de la Comunidad---. Ahora bien, la aprobación final la tendrán los inscritos", ha enfatizado.

"FORMA PARTE DE LA NORMALIDAD"

Por ello, ha señalado que "forma parte de la normalidad" que Espinar, que es el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, participe junto a Iglesias en el acto que la dirección municipal del partido en la capital ha organizado para la tarde de este viernes para empezar a hablar, entre otras cosas, sobre "la hoja de ruta política en la Comunidad de Madrid para ganar a Cifuentes en el 2019".

"Errejón podría estar y no estar, porque no se ha sometido a primarias. Es un proceso en vías de conversación. Yo destaco que me gusta ver a Pablo reuniéndose con los círculos ahora que las aguas vuelven a su cauce", ha apostillado.