Podemos Euskadi cree que el caso de la senadora Elvira García es "grave" y hay argumentos para pedir que renuncie

El diputado por Bizkaia de Podemos Eduardo Maura ha afirmado que el caso de la senadora Elvira García, sobre la que pesa una orden de desahucio por impago de un alquiler social, es "grave", y cree que los argumentos esgrimidos por el Consejo Ciudadano de Vitoria para pedirle la renuncia a todos sus cargos son "buenos".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Maura ha indicado que, en este caso, se han encontrado con "algunas problemas", entre ellos, la falta de información. "Cuando supimos que había ocurrido esto, que había una orden de desahucio, nos encontramos con una enorme falta de información", ha añadido.

El diputado de Podemos ha señalado que han intentado mantener un "respeto escrupuloso" de la "privacidad de la persona y de su derecho a transmitir la información de manera paulatina porque había, de por medio, una denuncia de violencia machista y una serie de cuestiones que estaban influyendo en la situación que no conocíamos".

"Cuando hemos podido establecer los hechos y estamos ahora en el proceso de establecer los hechos, nos hemos ido dado cuenta de que efectivamente hay agujeros en esa cuestión", ha señalado.

DIMISIÓN

En este sentido, ha señalado que el Consejo Ciudadano de Vitoria no ha dado "por buenas las explicaciones" de la senadora y le ha pedido la dimisión de todos sus cargos.

"Nosotros estamos en esta fase y, por el momento, solo puedo decir que, ciertamente, lo que ha ocurrido es grave y que va a tener consecuencias o debería tenerlas. Yo me siento afín o considero que los argumentos del Consejo Ciudadano municipal de Vitoria --que se parecen mucho a los de Stop Desahucios Álava-- son buenos argumentos", ha añadido.

Tras indicar que ésta es una cuestión de ámbito vasco y estatal, ha asegurado que no quiere "opinar más de la cuenta" hasta que las direcciones no se pongan de acuerdo y no lleguen a la conclusión de que los hechos está "claros" y las consecuencias son "éstas o éstas".

Maura ha manifestado que es un caso que, "pese a ser complejo, no significa que no sea claramente dañino para la imagen del partido y para la imagen de Elvira García". "Naturalmente, soy perfectamente consciente", ha concluido.