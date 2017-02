Podemos Euskadi: no se debe "dramatizar" si no se alcanzan acuerdos antes de Vistalegre II

El secretario de organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha defendido este miércoles que no se debe "dramatizar" si los equipos de Iglesias, Errejón y Anticapitalistas no llegan a un acuerdo antes de la Asamblea Ciudadana Estatal, Vistalegre II, que se celebrará este mes de febrero porque "las primarias tienen como objetivo debatir las posturas políticas". "Después de haber pasado tantos procesos de Primarias, no estoy preocupado por el resultado porque sé que siempre hemos seguido trabajando", ha señalado.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, Martínez ha sido preguntado por las tensiones entre 'Pablistas' y 'Errejonistas' que este pasado martes se manifestaron en el Hemiciclo del Congreso, donde los dos principales dirigentes del partido han protagonizado una "apasionada" discusión --en palabras de Errejón--, captada por los fotógrafos de la Cámara Baja y por sus compañeros diputados. El dirigente de Podemos Euskadi ha reconocido que la imagen no fue "bonita", pero ha destacado que los equipos de Iglesias, Errejón y Anticapitalistas han llegado a un acuerdo de mínimos sobre cuestiones organizativas de cara a la Asamblea Ciudadana. SIN DRAMATIZAR No obstante, Martínez cree que no se debe "dramatizar" si no se llega a algún a cuerdo porque "precisamente las primarias tienen como objetivo debatir las posturas políticas". "Si no se llega a ningún acuerdo se votará, como está planificado en Vistalegre y una vez pasado el proceso congresual, todos seguiremos adelante con lo elegido", ha indicado. El secretario de organización de Podemos Euskadi cree que "hay margen" para los acuerdos" y ha señalado que "después de haber pasado tantos procesos de Primarias, no estoy preocupado por el resultado porque sé que siempre hemos seguido trabajando".