Podemos acusa al Gobierno de injerir en la Justicia para protegerse en los casos de corrupción que "acosan" al PP

Catalá critica que hablen "mal" de ella sin tener "ninguna prueba"

Así lo ha dicho el diputado de Podemos Eduardo Santos durante su intervención en el debate de la interpelación urgente presentada por su grupo parlamentario sobre la política el Gobierno en materia de Administración de Justicia. En ella, ha lamentado que el presupuesto para este año 2017 en Justicia no destina lo suficiente a gastos de personal, a la formación de profesionales, edificios judiciales, en violencia de género, asistencia jurídica gratuita --es "calderilla", ha dicho en este último caso--, entre otros; mientras que su proyecto 'estrella' de 'papel cero' ha recibido la "astronómica cantidad" de 150 millones de euros.

"Han apostado por un Ministerio de Justicia burocratizado", ha dicho Santos, al mismo tiempo que ha apuntado que no tienen una buena relación con los profesionales de la Justicia. Ha subrayado también que no tienen en cuenta la carga de trabajo "excesiva" que tienen los jueces y fiscales que se llevan "a casa" y que, por ello, las cuatro asociaciones han demandado al departamento que dirige Rafael Catalá y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, ha afirmado que no se puede confiar en un Gobierno al que "les importa una higa los profesionales". A todo esto, ha añadido que el programa de Justicia del Gobierno es "conservador" y "autoritario" en contra de "la independencia judicial".

"Que usted defienda la independencia de la Justicia es básicamente una cuestión de sarcasmo legislativo y en la cuál se va a quedar usted, lamentablemente, sólo", ha aseverado el diputado de Unidos Podemos recordando que Catalá ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados. "Han hecho una 'berlusconización' de la justicia penal", ha sentenciado y apuntado que el PP ha paralizado toda la "acción" de la Comisión de Justicia de la cámara baja para "no dar un paso adelante para crear un servicio de calidad y para la ciudadanía".

Por su parte, el ministro de Justicia, que ha destacado el aumento del presupuesto en su departamento, no comparte las acusaciones de autoritarismo y conservadurismo en sus políticas. Así ha dicho que no se pueden tildar con estos calificativos a reformas como la del Estatuto de la víctima, el baremo de accidentes de tráfico, la reforma del Código Penal para proteger a menores y víctimas de violencia de género, entre otras.

"No ayudan en nada en sus actitudes y manifestaciones" hablando "mal" de la Justicia "y sin ninguna prueba", ha afirmado el ministro. Catalá ha añadido que espera "con mucho interés las propuestas" de la formación morada y ha dejado caer su disposición a proponer un aumento en el presupuesto si recibe el apoyo de Podemos en las cuentas para 2018.

LOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL NO SON ELEGIDOS POR EL GOBIERNO

En cuanto a las injerencias del Gobierno, Catalá, al igual que lo ha hecho en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha negado rotundamente que el Gobierno haya intervenido en la nueva composición del tribunal que juzgará la presunta financiación ilegal del PP, que se está aún investigando en la Audiencia Nacional. "A veces al Gobierno le parece mejor o peor" estas decisiones de la Sala de Gobierno, cuyos jueces "no han sido elegidos por el Gobierno ni por el PP", ha dicho.

Por último, ha desmentido a Santos sobre la cercanía con los profesionales de la Justicia y ha recalcado su "continuo contacto" con ellos y la "buena relación institucional" que permite "identificar problema" y "soluciones". "No sé si el termómetro se lo pone al sector a través de las redes sociales, que no es un mal indicador, pero evidentemente no es el único", ha concluido.