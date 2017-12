Podemos e IU "mienten" sobre la Renta Mínima para ocultar que no la apoyan por estar impulsada, según el PSOE-A

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha acusado a Podemos Andalucía y a IULV-CA de "mentir" respecto a la Renta Mínima de Inserción, a cuyo decreto ha dado luz verde este martes el Consejo de Gobierno, y todo "para ocultar que al final decidieron no apoyar esta medida --en el Presupuesto autonómico del 2018-- porque era impulsada por un gobierno socialista".

Así lo ha expuesto Jiménez en rueda de prensa, donde ha pedido a los grupos parlamentarios de izquierdas que no respaldaron las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio --Podemos e IULV-CA--, que "ya que no han ayudado, por lo menos que no estorben, ni mientan ni engañen".