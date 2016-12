La 'abuela de Podemos' a la que Iglesias pide perdón protagonizó un spot electoral de Unidos Podemos para el 26J

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha escrito este miércoles una carta a los militantes de su formación para pedirles "perdón" por "avergonzarles" con las disputas que han protagonizado los dirigentes de su partido los últimos días; una misiva que ha dirigido en concreto a Teresa, una simpatizante extremeña de 76 años que ya protagonizó durante la campaña electoral para las elecciones generales del 26 de junio un spot de Unidos Podemos para pedir el voto.

El líder de la formación morada ha explicado, en un vídeo publicado en Twitter, que ha sido Teresa y el mensaje de voz que le ha mandado a través de Whatsapp pidiéndole que se dejen de "tonterías" lo que le ha llevado a escribir su carta a la militancia y a hacer un llamamiento al resto de dirigentes a acabar con la "espiral de torpeza" y dejar de lavar los "trapos sucios en los medios", porque corren el riesgo de "destruir Podemos".

La anciana extremeña, que se presenta a ella misma como 'la abuela de Podemos', fue la protagonista el pasado mes de junio de uno de los spots electorales que la candidatura Unidos Podemos --en la que los de Iglesias concurrieron junto a Izquierda Unida, Equo y otras formaciones-- lazó para pedir el voto.

Aquel spot reproducía una intervención de Teresa en un acto electoral celebrado por la coalición en el pueblo extremeño de Jarandilla de la Vera el 15 de junio, en el la anciana relató los motivos por los que dejó de confiar en el PSOE y comenzó a militar en Podemos.

LA 'ABUELA' DESENCANTADA CON EL PSOE

"El día que ganó Felipe González lloré de emoción porque al fin llegábamos, porque yo nací de izquierdas, soy del 40, y ahora me siento avergonzada. Parece un capo", aseguraba Teresa en ese video, titulado 'La sonrisa de la abuela', con el que la coalición buscaba apelar directamente al voto de los socialistas de avanzada edad "avergonzados" de la deriva que ha experimentado el PSOE desde la victoria del expresidente Felipe González en 1982.

En su intervención, Teresa reniega del PSOE porque "nunca" ha escuchado a Felipe González preocuparse de que la "pobre gente" que le votó no llegue a fin de mes, ni decir: 'No voy a estar en las eléctricas porque encarezco esa luz, y hay gente que no se puede calentar'.

"No. No oigo a ninguno decir: 'La gente que me votó ahora es la que sufre las consecuencias'. Están endiosados. Felipe González hizo mucho por España, pero España hizo más por él. Iba a ser un abogado pero en el mundo entero le conocen porque España lo quiso mucho y ahora nos ha dado la espalda", lamentaba Teresa.

Por ello, se dirigía al PSOE para criticar que "no es Podemos el que le quita a la gente". "Son ellos, la gente del PSOE, porque Podemos ha abierto la ilusión, esa luz que puede haber", afirma. "Que no nos eche la culpa a Podemos de que les quitamos la gente. Son ellos", enfatizaba después.

TERESA PIDE QUE ESTÉN "TODOS A UNA COMO EN FUENTE OVEJUNA"

En esta ocasión, Teresa se ha dirigido al líder del partido morado, según el audio que ha difundido el propio Iglesias, para 'reñirle' por el "lío" que tienen en Podemos y por no estar "todos a una como en Fuente Ovejuna" y para pedirle que sean "honestos" y lleguen a un acuerdo.

"¿Vamos a echarlo todo a estropear por esa tontería de 'yo quiero estar en primera fila'? Pero, dios mío, ¡en qué país vivimos! Que vosotros que sois nuestra esperanza estáis ahí hablando de tonterías con todo lo que hay de autovías, de pensiones, de tal, y no de este tres cuartos al pregonero que os copian todo lo que decís", lamenta.