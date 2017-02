Choque de trenes inevitable en Podemos

El choque de trenes en Podemos es inevitable: hay dos líderes, dos proyectos y dos listas. Y la número tres del partido, Carolina Bescansa, que lo deja porque no quiere estar en medio. Pablo Iglesias insiste en que los inscritos deben elegir entre dos opciones diferenciadas. Iglesias pone a Irene Montero, al economista Vicent Navarro, a Pablo Echenique y a Julio Rodríguez. Íñigo Errejón cuenta con Rita Maestre, el juez Yllanes, Clara Serra y la eurodiputada Tania González. Todos, destacados miembros del partido aunque ya, oficialmente en distintos bandos. Candidato a la secretaría general solo hay uno y es Iglesias. Pero al poner su cargo como condición, también lo ha puesto en juego, por eso se ha incluido en las listas, para asegurarse un puesto si su proyecto no es el elegido. Un movimiento sorpresa de última hora que para Errejón no era necesario. La dimisión de Carolina Bescansa ha sido la otra sorpresa. No estará en Vistalegre al lado de ninguno de los dos. A pesar de todo, hoy han salido juntos del Congreso.