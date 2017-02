El exJEMAD de Podemos cree que la OTAN está "obsoleta" y apuesta por organizar la seguridad "con los vecinos" europeos

El exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y candidato de Podemos en las elecciones generales de 2016 por Zaragoza y Almería, Julio Rodríguez, ha manifestado este lunes que la OTAN es una organización "obsoleta" y, aunque no es partidario de abandonarla, apuesta por organizar la seguridad de España "con los vecinos" europeos.

En un desayuno informativo en Zaragoza, Rodríguez ha señalado que "la OTAN le interesa a Estados Unidos", y ha recordado que las políticas del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, son un "claro ejemplo de militarismo".

El excandidato de Podemos ha dicho que Trump es "un personaje peculiar", haciendo notar que unos "intereses económicos han favorecido su candidatura" y que ahora "hay alguien que se está beneficiando", aludiendo al lobby armamentista e industrial, aunque "ha sido elegido" en las elecciones. Ha animado a "no quedarse en su tuit de cada día" y ha criticado su "histrionismo".

Por el contrario, el exJEMAD quiere una Defensa europea, aunque ha reconocido que no va a ser "fácil", ya que para implementar una estrategia de seguridad "tiene que haber una unidad política", lo que no ve posible a corto plazo. A su juicio, "la UE es joven", tiene "sus altibajos" y "el objetivo tiene que seguir siendo la unidad política y de seguridad".

Así pues, Rodríguez ha apostado por "volver a dimensionar" las Fuerzas Armadas y ha defendido la "transparencia transversal" como eje de la gestión del Ejército para facilitar que los ciudadanos decidan el papel del mismo.

También ve necesario "discutir la estrategia de seguridad" con las ONG y con "gente que esté en contra de las Fuerzas Armadas" porque "el político tiene que estar respaldado por la ciudadanía".

De este modo, ha llamado la atención sobre la necesidad de definir los recursos y alianzas que deberán fundamentar las funciones del Ejército. La "nueva dimensión" de las Fuerzas Armadas debe enfocarse "no tanto a los recursos humanos como los técnicos", ha señalado Rodríguez, aunque no ha concretado qué porcentaje del PIB considera que debe destinarse a Defensa.

Para combatir al terrorismo, el exJEMAD recomienda controlar las fuentes de financiación, el tráfico de armamento y su trazabilidad para incidir en el destino final, asegurar el cumplimiento de la normativa sobre venta de armas y reforzar la inteligencia nacional e internacional. En general, es necesario "ir al origen" de los conflictos, ha continuado, resaltando que "hay intereses económicos en todos".

YAK 42

Sobre el caso del Yak 42, Rodríguez ha criticado la gestión que hizo el Ministerio de Defensa que entonces dirigía Federico Trillo. En su opinión, fue "un desastre" tanto desde el punto de vista humano como de la gestión, ya que considera que "las cosas hay que hacerlas cuanto antes", en alusión a las disculpas de la actual ministra, María Dolores de Cospedal. Además, ha afirmado que el trato inadecuado a las víctimas y sus familiares equivale a una segunda pérdida.

Por otra parte, ha subrayado que la decisión sobre la ubicación de las instalaciones militares es política y que "tendrá que decidirse qué intereses predominan", abogando por plantear un debate ciudadano en casos como el del polígono de Bardenas, entre Navarra y Aragón.

Julio Rodríguez ha rehusado pronunciarse sobre el debate interno del PSOE, puntualizando que la candidatura de primarias del exsecretario general, Pedro Sánchez, "se acerca en algunos puntos" al programa de Podemos, en alusión expresa a su defensa de la plurinacionalidad.

En el plano autonómico, Julio Rodríguez ha dicho no entender por qué no se presenta una propuesta de Presupuestos "para que se negocie" y ha estimado que "debe haber una estrategia detrás" según la cual "interesa más que sigamos con los Presupuestos prorrogados" en Aragón. A su juicio parece "una estrategia casi hecha a nivel nacional cuando las cosas que se piden son tan simples como que no haya recortes".

UN PROYECTO JOVEN

Rodríguez, el sexto más votado en la reciente Asamblea de Vistalegre II de la formación morada con la lista 'Podemos para tod@s', ha expresado que el de Pablo Iglesias es un proyecto "joven" que ha estado sometido a un continuo proceso electoral en sus inicios y necesitaba este cónclave para abordar "un nuevo tiempo político".

"El objetivo es que salga un partido más unido y más fuerte" para "cambiar este país", ha dicho Julio Rodríguez, quien ha comentado que "claramente" volvería a participar en el proyecto si comenzara ahora porque "siempre" se ha considerado un político en el sentido de estar interesado en la política. "No estoy nada arrepentido del paso que dí", ha agregado.

"Ahí sigo", ha recalcado, subrayando que no entró en política para ser diputado, que si mañana le piden que pegue carteles lo hará y que el día que consideren que no es válido para la actividad política seguirán "siendo político", entendiendo que en este ámbito "cada uno quiere un país mejor" aunque por distintos procedimientos. Ahora mismo no se plantea volver a ser candidato.