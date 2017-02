Iglesias y Errejón lucharán cara a cara por el liderazgo de Podemos

A pesar de guardar las apariencias durante todo el día sobre un posible acuerdo, la ruptura entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón ya es un hecho. Tras expirar el plazo esta medianoche para reconciliarse, al final, los dos máximos dirigentes de Podemos lucharán cara a cara, en candidaturas separadas por el control de la dirección del partido en Vistalegre. Pero no sólo no han llegado a un pacto, sino que Pablo Iglesias ha hecho un último movimiento para cerrarle el paso a su número dos. Además de presentarse a la reelección como secretario general, va a encabezar su lista al Consejo Ciudadano, convirtiéndolo en un plebiscito entre las bases, que decidirán entre Pablo o Íñigo. Una encarnada lucha de poder que ha terminado con la dimisión de Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos junto a ellos. No formará parte de la dirección del partido. También ha renunciado Nacho Álvarez, el secretario de economía. La votación empieza este sábado y durante una semana las bases decidirán de forma telemática el nuevo rumbo de la formación y el liderazgo. El resultado se conocerá el 12 de febrero.